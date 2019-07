Stiri pe aceeasi tema

- Dupa single-ul de debut, „Thinking about us” și piesa „Rose on fire” cantata alaturi de Vibe Drops și Chris Grey, Yanna revine cu un nou single, „Otra vez”. Piesa este compusa chiar de Yanna, impreuna cu DJ Take și produsa in studioul TunedIn Records. Videoclipul a fost filmat la studiourile din Buftea…

- Mika ne invața cum sa facem fața caldurii odata cu lansarea videoclipului incendiar al single-ului „Ice Cream”. Materialul video vine imediat dupa ce Mika a anunțat albumul „My Name Is Michael Holbrook”, a carui lansare va avea loc pe 4 octombrie. De la cromatica vasta, pana la efectele speciale și…

- Dupa hituri internationale precum „Yalla Habibti” si „Beautiful Life”, Omar Arnaout colaboreaza pentru prima oara cu producatorul si artistul Monoir si lanseaza „Ya Ruhi”, un single fresh, cu versuri in engleza si araba, cu un sound dance cu elemente orientale. „Piesa a fost compusa sub indrumarea directa…

- Mabel lanseaza „Mad Love”, single-ul principal extras de pe mult-așteptatul sau album de debut, „High Expectations”, a carui lansare va avea loc pe 2 august. Lansarea piesei „Mad Love” succeda hit-ul „Don’t Call Me Up”, care a transformat-o pe Mabel intr-un veritabil fenomen internațional. Noul material…

- Televiziunea AMC ne suprinde din nou in aceasta vara, lansand peste doar cateva zile un nou serial horror, NOS4A2. Fanii televiziunii americane vor putea urmari primul episod la TV, joi, 6 iunie, de la ora 22:00. Apoi, cate un nou episod, in fiecare joi, de la aceeasi ora.

- Okapi Sound și Universal Music Romania prezinta videoclipul piesei „Tare Rau”, cel mai nou single Mitza, o colaborare cu Grasu XXL și BTW. „Tare Rau” este primul single lansat de Mitza dupa albumul „Nascut la Revoluție”, pe care l-a prezentat publicului in 2018, atat in format digital, cat și intr-un…

- Trupa Grimus continua promovarea celui mai recent album, „Unmanageable Species”, cu o noua piesa extrasa de pe acesta – „Heart to Break”. Fiind chiar prima piesa de pe disc, se poate spune ca „Heart to Break” incapsuleaza sound-ul Grimus in acest moment – melodic, introspectiv, energic, facand albumului…