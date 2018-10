Sub 20% dintre romani au asigurare impotriva seismelor Un procentaj ingrijorator, chiar daca aceste asigurari sunt obligatorii si legislatia prevede amenzi de pana la 500 de lei, foarte putine dintre locuintele romanilor sunt asigurate impotriva cutremurelor prin polita PAD emisa de Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale (PAID). In afara de atacuri de panica, cutremurul cu magnitudinea 5,8 pe scara Richter nu s-a […] Sub 20% dintre romani au asigurare impotriva seismelor is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

