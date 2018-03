SUA/taxe: Posibile derogari pentru Mexic si Canada (Casa Alba)

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump ar putea acorda o amanare temporara a tarifelor suplimentare la importurile de otel si aluminiu pentru Canada si Mexic, a anuntat, miercuri, Casa Alba, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Casa Alba a adus miercuri in discutie posibile derogari pentru Mexic si Canada in taxele asupra importurilor de otel si aluminiu care vor fi anuntate de executivul american cel mai tarziu la sfarsitul saptamanii, relateaza AFP. "Credem ca, pana la sfarsitul saptamanii, presedintele va semna ceva",…

- Demisia sa a survenit dupa anuntul lui Donald Trump privind impunerea unor tarife asupra importurilor de otel si aluminiu, care vor afecta in special Canada si Mexicul. ”A fost o onoare sa-mi servesc țara” Casa Alba a transmis declarația consilierului lui Donald Trump: ”A fost o onoare…

- Casa Alba a anuntat marti demisia lui Gary Cohn, principalul consilier economic al presedintelui Donald Trump, informeaza agentiile internationale de presa. Cohn s-a opus tendintelor protectioniste din cadrul administratiei SUA, remarca Reuters, DPA si AFP. Demisia sa a survenit dupa anuntul…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca va reveni asupra ideii de a supraimpozita importurile de otel si aluminiu, cu conditia ca un nou acord de liber-schimb nord-american ALENA, de aceasta data "corect", sa fie semnat, scrie AFP.

- Ambasadoarea Statelor Unite in Mexic, Roberta Jacobson, a anuntat joi ca paraseste administratia americana, prelungind lista demisiilor care afecteaza Departamentul de Stat de la instalarea lui Donald Trump la Casa Alba.

- Turneul international de fotbal Gold Cup, la care participa statele afiliate Confederatiei Americii Centrale, de Nord si Caraibelor, va trece de la 12 la 16 echipe in anul 2019, a anuntat, luni, CONCACAF. De asemenea, anumite meciuri de la aceasta a 15-a editie vor putea avea loc in America Centrala…

- Intitulata ''Becoming'', cartea de memorii va fi editata de Crown Publishing Group, o filiala a Penguin Random House, in Statele Unite si Canada. Volumul va fi lansat simultan in 24 de limbi, in mai multe tari din lume.Reprezentantii fostei prime doamne au spus ca timpul petrecut de Michelle…

- Cartea de memorii a fostei prime doamne a Statelor Unite Michelle Obama va fi lansata in data de 13 noiembrie, potrivit anuntului facut duminica de editura Penguin Random House, informeaza DPA. Intitulata ''Becoming'', cartea de memorii va fi editata de Crown Publishing Group, o filiala…

- Federatia internationala de baschet (FIBA) va dubla premiile pentru cele mai bune echipe din competitiile FIBA World Tour de 3x3 pana la un milion de dolari (813.000 euro), in perspectiva intrarii acestui sport in programul olimpic incepand cu JO 2020 de la Tokyo, relateaza EFE. Circuitul…

- SAPTAMANA SUNETULUI, a treia ediție, aduce noi inițiative artistice, dar și tehnologice, de mediu sau de politica culturala prin programul sau dedicat importanței cunoașterii fenomenului sonor sub cat mai multe aspecte. Punem Bucureștiul in rețea cu Budapesta, Viena, Bruxelles și chiar Siberia, pentru…

- Dupa doua luni de cand vizele pentru Canada au fost ridicate, romanii au luat cu asalt aceasta tara si au cerut azil in numar foarte mare. Daca ritmul va continua, atunci e posibil ca restrictiile sa fie reintroduse. Potrivit Politics.ca, nu mai putin de 232 de conationali au facut astfel…

- Razboaiele cibernetice au devenit o realitate, iar comunitatea internationala trebuie sa le reglementeze cat mai rapid, iar supravietuirea omenirii este in joc din cauza progreselor tehnice, a apreciat vineri secretarul general al ONU, relateaza AFP. ”Este clar ca suntem martorii unor razboaie cibernetice…

- 'Vom face ca tarile care profita de SUA sa plateasca. Unele dintre ele sunt asa-numiti aliati, dar nu ne sunt aliati in domeniul comertului', a afirmat presedintele republican in cadrul unei reuniuni pe tema infrastructurii cu mai multi responsabili, la care a participat si presa.El a facut…

- Intr-un fragment din aceasta emisiune care urma sa fie difuzata joi, Omarosa Manigault si-a exprimat ingrijorarea.Inainte de a fi angajata la Casa Alba, ea a fost candidata la reality show-ul 'The Apprentice', realizat de Donald Trump, potrivit Agerpres. "Eram bantuita de mesajele…

- Pamela Montenegro del Real, in varsta de 36 de ani, avea un canal de YouTube care se numea El Sillon TV, pe care il folosea pentru a intervieva oameni politici, scrie stirilekanald.ro. Citeste si Cinci imigranti romani, capturati in timp ce incercau sa patrunda ilegal din Canada in Statele…

- Presedintele Donald Trump doreste sa se organizeze o defilare militara care sa etaleze puterea militara americana si care sa-i sublinieze astfel rolul de comandant suprem, a anuntat Casa Alba, relateaza AFP conform News.ro . ”Presedintele Trump este complet solidar cu militarii care isi risca viata…

- Cinci imigranti romani au fost capturati de autoritatile americane in timp ce incercau sa patrunda ilegal din Canada in Statele Unite, anunta procurori din SUA. Potrivit procurorilor din SUA, un barbat din Mexic si unul din G...

- Numarul imigrantilor decedati in timp ce incercau sa treaca frontiera din Mexic in SUA a crescut anul trecut, desi numarul celor implicati in astfel de tentative s-a redus cu jumatate dupa alegerea lui Donald Trump la Casa Alba, indica un raport al Organizatiei Internationale pentru Migratie (OIM),…

- Armele achizitionate in Statele Unite ale Americii sunt folosite pentru a comite crime la aproximativ fiecare 31 de minute in Mexic, Canada, America Centrala si in Caraibe, a spus vineri un grup american de politici de stanga, relateaza Reuters.

- A fost lunga tacerea fostei Prime Doamne a Americii, dar iata ca, a sosit momentul sa vorbeasca si sa faca unele dezvaluiri despre cateva lucruri pe care presa nu le-a deslusit la acea vreme.

- Ultima veste uriașa primita de Romania de la UE: „A sosit timpul…” Ce se va intampla cu țara noastraJuncker a declarat miercuri ca „statul de drept nu e optional in UE” si a intarit nevoia unui proiect european care sa fie bazat pe libertatea, egalitate de sanse si statul de drept. Juncker a mai spus…

- Sefa executivului britanic, Theresa May, a fost sfatuita sa invete de la presedintele francez Emmanuel Macron cum sa trateze cu presedintele american Donald Trump, relateaza miercuri Press Association. Fostul ministru de externe conservator William Hague a subliniat in comisia pentru relatii…

- Presa din SUA relateaza despre o intamplare hazlie și totodata bizara care a avut loc cu ocazia unei cereri a Casei Albe adresate muzeului Guggenheim in care oficialii iți manifestau dorința de a ...

- Casa Alba si-a prezentat joi planul pentru migratie. In schimbul regularizarii a 1,8 milioane de imigranti intrati ilegal in Statele Unite, Donald Trump vrea 25 de miliarde de dolari pentru constructia unui zid la granita cu Mexic.

- Nivelul de incredere a populației Statelor Unite sufera anul acesta cea mai mare scadere din istoria sondajelor. Barometrul de Incredere Edelman 2018 arata ca oamenii au așteptari mai mari de la conducerile instituțiilor la care lucreaza, decat de la guvernanți. Astfel, lumea se așteapta ca mediul de…

- Puterea din Venezuela incearca sa profite de tendintele favorabile in randul electoratului si de dezbinarea opozitiei pentru a-i asigura un nou mandat presedintelui Nicolas Maduro, apreciaza AFP. Termenul normal pentru alegeri era in decembrie, ceea ce - arata DPA - ar fi permis negocierea cu opozitia…

- Acordul NAFTA va fi renegociat cu succes si nu va fi foarte diferit fata de versiunea sa actuala, anticipeaza majoritatea analistilor intervievati de Reuters in aceasta saptamana. Doar 4 din cei 45 economisti participanti la sondaj au afirmat ca acordul va fi desfiintat, iar restul se asteapta ca…

- Daca nu știi foarte multe lucruri despre Amazon.com, iți spunem ca aceasta platforma este cel mai mare magazin online din lume. Pe aceasta platforma se deschid afaceri de succes. 200.000 de vanzatori (dintre ei poți face și tu parte) și peste 306 milioane de cumparatori din SUA acceseaza acest magazin.…

- Nu sunt probleme cu sanatatea mintala a lui Donald Trump. Presedintele american a solicitat un test cognitiv, „Montreal cognitive assessment” (Moca), ca parte a primei examinari medicale la care a fost supus dupa instalarea la Casa Alba. Donald Trump a obtinut punctajul…

- Publicatia Washington Post a monitorizat toate declaratiile suspecte ale presedintelui de la Casa Alba in primele 100 de zile ale presedintiei sale. In urma monitorizarii a reiesit ca Donald Trump ar fi spus, in medie, 5,6 minciuni pe zi, relateaza aceeasi sursa. Pragul de 2.000 de minciuni…

- Steven Mnuchin, secretarul de Trezorerie al SUA, a declarat joi ca se asteapta ca Statele Unite sa renegocieze acordul Nord-American de Comert Liber (NAFTA) cu Canada si Mexic sau sa renunte definitiv la acest acord, relateaza Reuters.

- Doua avioane s-au ciocnit pe Aeroportul Pearson din Toronto, Canada. Pasagerii și echipajul au fost evacuați nevatamați. Conform sursei citate, o aeronava avand 168 de pasageri plus 6 membri ai echipajului, care tocmai aterizase venind de la Cancun, Mexic, si se pregatea sa debarce pasagerii,…

- Marea Britanie a initiat discutii informale in vederea eventualei aderari, dupa iesirea din Uniunea Europeana, la Tratatul de Parteneriat Trans-Pacific (TPP), desi natiunea nu este situata in aceasta regiune, informeaza cotidianul Financial Times. Propunerea apartine Departamentului britanic…

- Acordul de parteneriat transpacific (TPP), care este de asteptat sa creeze cea mai mare zona de liber schimb din lume, a fost semnat in 2016 de cele 12 tari partenere in cadrul unei ceremonii in Noua Zeelanda. Australia, Brunei, Canada, Chile, Japonia, Malaezia, Mexic, Noua Zeelanda, Peru, Singapore,…

- Scurt punctaj pentru 2018. Spre un „point of no return”? La urma urmei, 2017 nici nu a fost atat de rau pe cat ar fi putut sa fie, deși tensiunile mai vechi sau mai noi au inceput sa se acumuleze vizibil și sa anunțe apropierea unor schimbari structurale majore, de magnitudinea unor cutremure, in sistemul…

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a statului Israel nu va consolida perspectivele de pace in Orientul Mijlociu, a declarat sambata Ministerul de Externe canadian, potrivit agentiei de presa iordaniene Petra.Purtatorul de cuvant al diplomatiei…

- Purtatorul de cuvant al diplomatiei canadiene, Adam Austin, a afirmat ca Ottawa este dezamagita de hotararea liderului de la Casa Alba si ca acesta este motivul pentru care Canada s-a abtinut atunci cand Adunarea Generala a ONU a supus la vot o rezolutie care solicita Statelor Unite sa-si retraga…

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a statului Israel nu va consolida perspectivele de pace in Orientul Mijlociu, a declarat sambata Ministerul de Externe canadian, potrivit agentiei de presa iordaniene Petra. Purtatorul de cuvant al diplomatiei…

- "Aceasta decizie reafirma faptul ca palestinienii beneficiaza de sprijinul international pentru cauza lor dreapta. Ne vom continua eforturile la ONU si la alte forumuri internationale pentru a pune capat ocupatiei (israeliene) si pentru a crea un stat palestinian cu capitala Ierusalimul de Est",…

- Adunarea Generala a ONU a adoptat joi o rezolutie care solicita Statelor Unite sa-si retraga decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a statului Israel, informeaza agentiile de presa internationale.Rezolutia a fost adoptata cu votul favorabil a 128 de tari membre, noua voturi contra…

- Grupului Enel i-au fost atribuite doua contracte pentru furnizarea de energie timp de 20 de ani de la doua noi parcuri eoliene de 115 MW și 30,6 MW, in cadrul unei licitații organizate de Alberta Electric System Operator Investiția totala in cele doua parcuri eoliene se ridica la aproximativ 170 de…