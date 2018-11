Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Stat din Statele Unite a transmis Congresului ca Rusia nu a respectat un termen limita in care trebuia sa ofere asigurari ca nu va utiliza agenti neurotoxici impotriva propriilor cetateni, in urma atacului asupra lui Serghei Skripal din luna martie, relateaza Reuters.

- La inceputul lui august, administratia lui Donald Trump a ajuns la concluzia ca autoritatile ruse se afla in spatele atacului comis in primavara cu agentul neurotoxic Noviciok. In consecinta, a impus o prima serie de sanctiuni economice impotriva Moscovei, asupra exportului anumitor produse tehnologice…

- Statele Unite trebuie sa decida pana marti daca Rusia a respectat conditiile pe care i le-au impus pentru a scapa de noi sanctiuni americane "severe", dupa otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, relateaza AFP, informeaza Agerpres.La inceputul lui august, administratia…

- Congresul pare sa nu aiba o pozitie consensuala cu privire la faptul ca presedintele Donald Trump ar lua o hotarare buna anuntand ca va retrage Statele Unite dintr-un acord in domeniul controlului armamentului cu Rusia, relateaza The Associated Press, potrivit News.ro.Senatorul Rand Paul considera…

- "In majoritatea cazurilor, Statele Unite nu sunt foarte dispuse sa inceapa negocieri", a declarat Lavrov, intr-un discurs rostit in fata unor tineri diplomati, in marja unui forum economic la Vladivostok (Extremul Orient). "Ei anunta mai intai sanctiuni, apoi iar sanctiuni, si doar dupa…

- Statele Unite condamna Rusia pentru folosirea de arme chimice impotriva fostului agent secret rus Serghei Skripal in Marea Britanie, au transmis vineri reprezentantii Casei Albe, la doua zile dupa ce Departamentul de Stat a anuntat impunerea sanctiunilor impotriva Rusiei, relateaza Reuters.

- Statele Unite condamna Rusia pentru folosirea de arme chimice impotriva fostului agent secret rus Serghei Skripal in Marea Britanie, au transmis vineri reprezentanții Casei Albe, la doua zile dupa ce Departamentul de Stat a anunțat impunerea sancțiunilor impotriva Rusiei, relateaza Reuters preluata…

- Statele Unite vor impune restricții asupra comerțului cu Federația Rusa și pot intrerupe legaturile diplomatice daca Rusia nu va lichida sub controlul comunitații internaționale toate armele chimice și biologice, scrie The Washington Post, care citeaza un oficial din Departamentul de Stat al Statelor…