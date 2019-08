Statele Unite au anuntat miercuri ca sprijina un dialog direct intre India si Pakistan privind Kashmirul, regiunea disputata de cele doua state, si au chemat la calm si retinere in contextul escaladarii tensiunilor, transmite Reuters.



"Continuam sa sustinem un dialog direct intre India si Pakistan in privinta Kashmirului si a altor aspecte problematice", potrivit unui comunicat dat publicitatii de o purtatoare de cuvant a Departamentului de Stat.



Pakistanul a anuntat miercuri ca il va expulza pe ambasadorul Indiei si isi va rechema propriul ambasador de la New Delhi, dupa…