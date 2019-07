Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus pentru Energie, Alexander Novak, a declarat în urma unei întâlniri avute luni cu omologul sau iranian, Bijan Zanganeh, ca Moscova este interesata de menținerea Teheranului ca jucator egal pe piața globala a Energiei, scrie Mediafax, citând Reuters. Statele…

- "Raspundem de mentinerea securitatii in stramtoare si am salvat in cel mai scurt timp posibil echipajele petrolierelor atacate", a declarat Abbas Mousavi, purtator de cuvant al ministerului de externe de la Teheran.Oficialul a adaugat ca "acuzatiile secretarului de stat american (Mike)…

- Polonia a curtat de multa vreme Statele Unite pentru ca americanii sa aiba o prezenta militara permanenta pe teritoriul sau, care sa fie ca o baricada impotriva influentei ruse. In ciuda apelului facut de Varsovia, Washingtonul a ramas la o abordare defensiva mai flexibila in aceasta tara. Insa acest…

- Richard Yu, CEO al afacerilor diviziei de bunuri de consum Huawei, spune ca o versiune internationala a sistemului de operare va fi finalizata in primul sau al doilea trimestru al anului viitor, si va include propria varianta de magazin de aplicatii, scrie mediafax.ro. Yu a subliniat ca Huawei…

- Nicolas Maduro, a carui legitimitate este respinsa de o parte a compatriotilor sai si de liderul opozitiei Juan Guaido, a facut apel la militari 'sa fie gata sa apere patria cu armele in mana daca intr-o zi imperiul nord-american indrazneste sa atinga acest teritoriu, acest pamant sacru'. Administratia…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Unva merge în Rusia în a doua parte a acestei luni pentru a se întâlni cu Vladimir Putin, informeaza Kremlinul, citat de Reuters. Anunțul vine în condițiile în care administrația Donald Trump încearca sa ajunga la un acord…

- SUA nu doresc o retragere 'precipitata' din Afganistan, a afirmat o senatoare democrata luni la Kabul, in timp ce presedintele (republican) Donald Trump a subliniat in repetate randuri necesitatea retragerii fortelor americane care se afla de 17 ani in aceasta tara, potrivit AFP. …

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a cerut luni "tuturor firmelor si bancilor din lume" sa intrerupa orice relatii financiare cu Gardienii Revolutiei din Iran, care sunt considerati oficial de SUA organizatie terorista, transmite AFP. Noua pozitie a Statelor Unite fata de trupele de elita iraniene…