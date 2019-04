SUA: Washingtonul intenţionează să desemneze Garda Revoluţionară iraniană drept organizaţie teroristă Se preconizeaza ca SUA sa desemneze Corpul de Garda Revolutionar, elita armatei iraniene, drept organizatie terorista straina, informeaza Reuters, citand trei surse din randul oficialilor americani. Decizia, despre care au existat zvonuri de mai multi ani, ar urma sa fie anuntata de Departamentul de Stat probabil cel mai devreme luni, conform surselor citate. Acesta ar reprezenta o premiera pentru Washington, fiind prima data cand armata unui alt stat este desemnata oficial drept organizatie terorista. Criticii avertizeaza ca o astfel de masura ar putea determina ca oficiali ai armatei si serviciilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

