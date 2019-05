Stiri pe aceeasi tema

- Iranul ar putea iesi din Tratatul Neproliferarii Nucleare (TNP), din cauza consolidarii sanctiunilor americane vizand sa sufoce exporturile de petrol iranian, a anuntat duminica ministrul iranian de Externe Mohammad Javad Zarif, relateaza Reuters, potrivit newss.ro.Donald Trump aplica, de cand…

- Presedintele rus a subliniat ca Moscova si Washingtonul doresc ca statul nord-coreean sa-si abandoneze programul de arme nucleare. Dar a spus ca garantiile de securitate ar trebui sa fie subscrise de mai multe tari, sugerand un aranjament de genul formatului celor celor sase natiuni la care Rusia a…

- Kim Jong Un, aflat in plin impas diplomatic cu Washingtonul, cauta joi sustinerea lui Vladimir Putin, care, la finalul prmului lor summit, a indemnat sa se renunte la ”legea celui mai puternic” in solutionarea crizei nucleare, relateaza AFP, informeaza News.ro.Citește și: Sase marinari au…

- Statele Unite au plasat în mod oficial Gardienii Revoluției din Iran pe lista lor cu organizații „teroriste” straine, ceea ce crește totodata riscul unor sancțiuni sporite împotriva Teheranului, a anunțat luni președintele american Donald Trump, potrivit AFP.Este „prima…

- Puterile europene sunt incapabile sa evite sanctiunile americane impuse impotriva Teheranului dupa retragerea Washingtonului din tratatul nuclear cu Iranul, a declarat miercuri seful diplomatiei de la Teheran, Mohammad Javad Zarif, transmite AFP. Iranul si sase puteri mondiale (Statele…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, nu va participa la reuniunea omologilor sai din principalele tari industrializate din cadrul G7 in Franta, la sfarsitul saptamanii, o absenta emblematica pentru tensiunile dintre Statele Unite sub presedintia lui Donald Trump si aliatii lor cei mai apropiati,…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, nu va participa la reuniunea omologilor sai din principalele tari industrializate din cadrul G7 in Franta, la sfarsitul saptamanii, o absenta emblematica pentru tensiunile dintre Statele Unite sub presedintia lui Donald Trump si aliatii lor cei mai apropiati,…

- Vladimir Putin a declarat in acest discurs ca Rusia nu cauta confruntarea si ca nu va face primul pas in desfasurarea unor rachete ca replica fata de iesirea Statelor Unite din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) incheiat cu Washingtonul in 1987. Liderul de la Kremlin a reafirmat ca raspunsul…