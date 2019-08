SUA au anuntat vineri numirea diplomatului Matthew Palmer in functia de reprezentant special pentru Balcanii de Vest, al carui mandat va viza in special pledarea cauzei integrarii mai multor state din aceasta regiune in institutiile europene si transatlantice, informeaza AFP. "In exercitarea atributiilor sale, Palmer va conduce eforturile noastre de a intari actiunea diplomatica americana in favoarea pacii, stabilitatii si prosperitatii in regiune si se va concentra asupra integrarii tarilor din Balcanii de Vest in institutiile occidentale", informeaza un comunicat al Departamentului de Stat american.…