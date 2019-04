Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor impune sancțiuni asupra a 34 de nave aflate în proprietatea sau utilizate de firma petroliera de stat din Venezuela, PDVSA, a declarat vicepreședintele SUA, Mike Pence, citat de Reuters.Statele Unite vor sancționa, de asemenea, doua alte companii care transporta petrolul…

- Masura ii vizeaza pe cei care au avut un rol in atacurile rusesti asupra unor nave ucrainene in stramtoarea Kerci de la Marea Neagra, in anexarea Crimeii de catre Rusia in 2014 si sustinerea oferita de Rusia in organizarea de alegeri in estul separatist al Ucrainei."Statele Unite si partenerii…

- Președintele american Donald Trump și cel chinez Xi Jinping ar putea ajunge la un acord oficial la un summit din jurul datei de 27 martie, dat fiind progresele înregistrate în discuțiile dintre cele doua țari, a informat duminica The Wall Street Journal citat de Mediafax. Cele doua…

- Lista neagra a țarilor acuzate de promovarea sau permiterea în alt mod a spalarii banilor publicata de Comisia Europeana la 13 februarie, a fost primita negativ de catre UE. Țarile membre ar avea timp s-o aprobe pâna pe 13 martie, dar se pare ca deja saptamâna viitoare Comisia Europeana…

- "Incearca sa monteze o criza cu scopul de a justifica escaladarea politica si o interventie militara in Venezuela pentru a provoca un razboi in America de Sud", a declarat liderul socialist, citat in engleza de ABC, in urma unui interviu realizat in spaniola. In legatura cu reuniunea Grupului…

- Administratia Donald Trump a intensificat, vineri seara, presiunile asupra presedintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, anuntand noi sanctiuni punctuale si un plan de asistenta umanitara, relateaza site-ul agentiei Reuters preluat de mediafax.Departamentul american al Trezoreriei a anuntat sanctionarea…

- Presedintele Nicolas Maduro se confrunta marti cu o presiune tot mai puternica din partea Statelor Unite, care au agitat amenintarea unor ”sanctiuni suplimentare” si i-au dat noi garantii opozantului acestuia Juan Guaido, caruia regimul venezuelean vrea sa-i interzica sa paraseasca tara, relateaza…

- Statele Unite au anuntat noi masuri impotriva regimului Maduro. Casa Alba a prezentat o serie de sanctiuni care vizeaza compania petroliera nationala, vazuta de Washington drept principala sursa de bani pentru presedinte.