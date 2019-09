Stiri pe aceeasi tema

- La sase zile dupa doua incidente armate sangeroase, care au indoliat inca o data SUA, la El Paso, in Texas, si la Dayton, in Ohio, presedintele american a cerut ca "persoanele bolnave si deranjate mintal" sa nu aiba acces la arme. "Am vorbit, de asemenea, cu NRA si cu altii pentru ca opiniile lor sa…

- Donald Trump a vizitat, miercuri, orașul Dayton, statul Ohio, și orașul El Paso, din Texas. Președintele SUA s-a intalnit cu victimele care au supraviețuit celor doua atacuri armate care au avut loc la sfarșitul saptamanii trecute. Trump și soția sa, Melania, au fost insa intampinați cu proteste in…

- Președintele Donald Trump a vizitat miercuri victime ale atacului armat din Ohio, unul dintre cele doua atacuri armate care au avut loc weekendul trecut și care au șocat țara, chiar daca criticii sau și protestatarii l-au acuzat ca inflameaza tensiunile cu retorica sa antimigrație și rasista, relateaza…

- Presedintele american Donald Trump i-a acuzat miercuri pe cei care il acuza ca alimenteaza ura rasiala in Statele Unite, dupa doua atacuri armate sangeroase in Texas si Ohio, ca fac acest lucru in scopuri politice, relateaza AFP potrivit news.ro.Aceste maceluri recente ”nu au nimic cu presedintele…

- Presedintele Donald Trump a declarat miercuri ca aceia care-l acuza ca alimenteaza ura rasiala in SUA, in contextul celor doua atacuri armate din weekend, fac acest lucru cu obiective politice, el sustinand totodata ca retorica sa uneste oamenii si reafirmandu-si opozitia fata de imigratia ilegala,…

- Fostul presedinte american Barack Obama a facut apel luni la respingerea retoricilor susceptibile sa încurajeze atacuri armate precum cele care au provocat în acest weekend moartea a 31 de persoane în Texas si Ohio, relateaza AFP si Reuters. "Trebuie sa respingem cu fermitate…

- Donald Trump a propus luni sa se incadreze mai mult vanzarile de arme de foc in Statele Unite, sugerand totodata ca aceasta masura sa fie legata de reforma imigratiei pe care afirma ca o doreste, dupa un weekend marcat de doua atacuri armate sangeroase, relateaza AFP potrivit news.ro”Noi nu-i…

- Presedintele Donald Trump a indemnat duminica mai multe parlamentare democrate din Congresul american sa se "intoarca" de unde au venit in loc sa critice Statele Unite, intr-o serie de postari pe Twitter, care au starnit reactii in randul conducerii Partidului Democrat, informeaza AFP si Reuters.…