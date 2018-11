Stiri pe aceeasi tema

- Un raport guvernamental american referitor la efectele schimbarilor climatice dat vineri publicitații a ajuns la concluzia ca încalzirea globala afecteaza mediul natural și va avea ca urmare creșterea numarului dezastrelor precum incendiile de vegetație recente din California, informeaza dpa.Incendii…

- Dezastrele naturale provocate de schimbarile climatice vor provoca daune în valoare de sute de miliarde de dolari în Statele Unite pâna la finalul secolului, potrivit unui raport al mai multor institutii federale americane, ce contrazice pozitia

- Amenintarile legate de schimbarile climatice prezinta riscuri "extreme" pentru doua treimi dintre orasele africane, din cauza cresterii populatiei si a infrastructurilor slabe, potrivit unui raport publicat miercuri, relateaza AFP. Potrivit ONU, 86 din cele 100 de orase din lume cu cea…

- Omenirea a atins "un punct fara intoarcere" in privinta schimbarilor climatice, a avertizat marti secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, cu prilejul instituirii in Olanda a unei comisii pentru clima, relateaza AFP. Comisia va examina masurile pe care tarile, mai ales cele sarace, le pot intreprinde…

