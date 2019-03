SUA vrea sa stie cum a obtinut Boeing 737 Max licenta de zbor Guvernul Statelor Unite ale Americii a solicitat evaluarea modului in care aeronavele Boeing 737 Max au obtinut licenta de zbor.



Decizia vine in contextul in care in ultimele 6 luni doua astfel de avioane s-au prabusit (unul in Indonezia si celalalt in Etiopia, aproape 350 de persoane pierzandu-si vietile in aceste tragedii aviatice), existand similaritati intre cele doua accidente.



Elaine Chao, Secretar de Stat pentru Transporturi, a cerut inspectorului general al SUA sa verifice procesul de certificare al acestui model de avion, scrie BBC.



Intr-un memo adresat inspectorului… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

