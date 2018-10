Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite intentioneaza sa se retraga din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF). Potrivit New York Times, care citeaza surse oficiale americane, Washingtonul ar urma sa anunte Rusia despre aceasta intentie saptamana viitoare.

- Statele Unite vor suplimenta capacitatile militare, inclusiv prin dezvoltarea arsenalului nuclear si a sistemelor antiracheta, pentru contracararea riscurilor globale, reprezentate in principal de China si Rusia, Washingtonul avertizand ca va incepe sa riposteze la actiunile regimului de la Beijing,…

- Afganistanul nu va participa la convorbirile de pace gazduite de Rusia, au indicat miercuri doi inalti oficiali guvernamentali, decizie ce ar putea determina Moscova sa-si reconsidere planul de a-i invita pe talibani la o conferinta multinationala pentru a discuta despre viitorul tarii, relateaza…

- Marea Britanie va cere Uniunii Europene sa inaspreasca sancțiunile impuse Federației Ruse, afirmand ca blocul comunitar trebuie sa fie solidar cu Statele Unite ale Americii, dupa ce Washingtonul a stabilit ca Moscova este responsabila de atacul neurotoxic de la Salisbury . Marea Britanie, UE și SUA…

- Ministerul rus de Externe a declarat joi ca noile sancțiuni, impuse de Statele Unite impotriva unei firme ruse și a unor oameni de afaceri ruși care investesc in Coreea de Nord, pot submina procesul de pace din peninsula coreeana. Intr-o declarație de presa, ministerul a mai spus și ca Washingtonul…

- Statele Unite ale Americii susțin ca Rusia este reponsabila de atacul neurotoxic din Marea Britanie, din luna martie, care l-a vizat pe fostul agent secret rus Serghei Skripal, anunta Departamentul de Stat american, anuntand ca Washingtonul va impune sanctiunți, transmite Mediafax."Statele…

- Sanctiunile SUA impotriva Rusiei 'vor fi mentinute in starea lor actuala', a subliniat presedintele american Donald Trump, in contextul in care seful guvernului italian Giuseppe Conte a indemnat Statele Unite la un dialog cu Rusia, informeaza marti AFP. In conferinta de presa comuna de…