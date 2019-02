Stiri pe aceeasi tema

- „Orice violenta si intimidare impotriva personalului diplomatic american, a liderului democrat al Venezuelei, Juan Guaido, sau a Adunarii Nationale ar reprezenta o grava agresiune impotriva statului de drept si ar antrena un raspuns semnificativ”, a transmis pe Twitter John Bolton (foto), consilierul…

- Madridul, Parisul si Berlinul i-au dat sambata, in mod coordonat, un ultimatul lui Nicolas Maduro si au anuntat ca il vor recunoaste pe opozantul Juan Guaido ”presedinte” al Venezuelei in cazul in care nu se convoaca alegeri in ”opt zile”, cu putin inaintea unei sedinte a Consiliului de Securitate…

- Statele Unite au cerut convocarea de urgenta a Consiliului de Securitate in urma crizei din Venezuela. Washingtonul il sustine pe liderul opozitiei, Juan Guaido, care si-a asumat conducerea tarii, si vrea sa-l schimbe pe Nicolas Maduro.

- Tarile care recunosc legitimitatea opozantului Juan Guaido pentru a conduce Venezuela trebuie ''sa-si deconecteze sistemele financiare cu regimul Maduro si permita activelor care apartin poporului venezuelean sa mearga la gestionarii legitimi ai acestui stat'', a decclarat Pompeo, dupa ce a parasit…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, le-a cerut sambata tuturor tarilor sa puna capat tranzactiilor lor financiare cu regimul venezuelean al lui Nicolas Maduro, oficialul american exprimandu-se in cadrul unei intalniri cu presa, pe marginea unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU, relateaza…

- 'Politica (Statelor Unite) in ce priveste Venezuela, ca si numeroase alte tari, este distructiva, dupa parerea mea. Asta nu mai trebuie dovedit', a declarat Serghei Lavrov in cursul unei conferinte de presa la Rabat impreuna cu omologul sau marocan, Nasser Bourita, retransmisa pe site-ul Ministerului…

- Statele Unite au dispus joi plecarea personalului 'neesential' din misiunile lor diplomatice in Venezuela, la o zi dupa decizia Departamentului de Stat de a nu se supune expulzarii diplomatilor americani de catre liderul socialist Nicolas Maduro, relateaza AFP. Intr-o 'alerta de securitate' publicata…