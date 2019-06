Stiri pe aceeasi tema

- Atacurile din Golful Oman atribuite Iranului reprezinta o problema mondiala si nu una americana, a declarat vineri seful Pentagonului, Patrick Shanahan, care a lansat un apel la ''consens international'' pentru solutionarea acestei chestiuni, transmite AFP. ''Avem o problema…

- Atacurile din Golful Oman atribuite Iranului reprezinta o problema mondiala si nu una americana, a declarat vineri seful Pentagonului, Patrick Shanahan, care a lansat un apel la ''consens international'' pentru solutionarea acestei chestiuni, transmite AFP potrivit Agerpres. ''Avem o problema…

- Iranul continua sa respecte prevederile Acordului nuclear semnat în 2015 cu marile puteri, desi stocurile de uraniu îmbogatit si de apa grea sunt în crestere, a anuntat vineri Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), citata de Associated Press conform Mediafax.Iranul…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a reiterat joi disponibilitatea de a purta negocieri cu liderii Iranului, in contextul tensiunilor bilaterale, relateaza site-ul agentiei Associated Press potrivit mediafax"Daca liderii iranieni vor sa discute, eu sunt disponibil", a declarat Donald…

- Pentagonul va prezenta Casei Albe planuri privind trimiterea a pana la 10.000 de militari suplimentari in Orientul Mijlociu, o actiune care are rolul consolidarii capacitatilor in contextul amenintarilor iraniene, afirma oficiali americani citati de agentia Associated Press, potrivit Mediafax. Oficialii…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat joi ca nu considera ca suplimentarea trupelor americane din regiunea Orientului Mijlociu este necesara pentru a contracara acțiunile Iranului, potrivit Reuters. „Nu cred ca vom avea nevoie (de trupe suplimentare, n.r.). Chiar nu cred. În…

- In luna mai retorica agresiva dintre Teheran si Washington a escaladat dupa decizia presedintelui Donald Trump de a sanctiona orice export de petrol iranian si cresterea prezentei militare americane in zona Golfului, drept raspuns la ceea ce SUA declara ca sunt amenintari din partea regimului de…

- Desfasurarile militare ale Statelor Unite vizeaza "recurgerea la descurajare" contra Iranului, si "nu razboiul", a afirmat marti seful Pentagonului, Patrick Shanahan, citat de AFP. "Principala noastra preocupare in acest moment este de a evita orice calcul prost iranian. Nu dorim escaladarea",…