Statele Unite vor trimite inapoi imigrantii ilegali in Mexic pe perioada examinarii dosarului lor de catre autoritati, pentru a-i impiedica sa 'dispara' pe teritoriul american, a anuntat joi ministrul securitatii interne Kirstjen Nielsen, relateaza AFP. 'Strainii care incearca sa profite de sistem pentru a veni ilegal pe teritoriul nostru nu vor mai putea sa dispara in Statele Unite, unde multi dintre ei nu se prezinta in fata instantelor', a scris Kirstjen Nielsen intr-un comunicat. Imigrantii, intrati in mod clandestin pe teritoriul american sau care nu dispun de documente in…