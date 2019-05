Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor trebui sa mențina forțe in Afganistan, pentru misiuni de combatere a terorismului, pana la incheierea insurgenței, a declarat generalul american Joseph Dunford, seful Statului Major Interarme, sugerand ca prezența militara americana in Afganistan va continua pe termen lung potrivit…

- Cele trei mari puteri, adesea in dezacord in mari dosare internationale, indeamna, intr-un comunicat comun, la un proces de pace ”inclusiv si realizat de afgani”. ”Cele trei parti indeamna la o retragere organizata si reponsabila a trupelor straine din Afganistan”, se arata intr-un comunicat…

- Ambele parti s-au acuzat reciproc vineri pentru amanarea unei intalniri interafgane care ar fi trebuit sa-i aduca la masa negocierilor pe talibani si o delegatie a guvernului afgan, relateaza DPA. Intr-un comunicat, talibanii au acuzat guvernul afgan ca doreste sa transforme reuniunea in negocieri cu…

- Negocierile de pace in curs in Qatar dintre Statele Unite si talibani au permis noi "progrese", dar mai raman multe de facut, a afirmat marti Departamentul de Stat american, refuzand sa stabileasca un termen limita, relateaza AFP. La randul sau, secretarul de stat american, Mike Pompeo, si-a exprimat…

- Statele Unite ale Americii nu vor reduce unilateral contingentul militar din Afganistan fara a se coordona cu aliatii lor, a declarat joi secretarul interimar al aparari, Patrick Shanahan, dupa ce a purtat convorbiri la Bruxelles cu omologii sai din statele membre NATO, relateaza AFP si dpa.…

- Statele Unite spera ca un acord de pace in Afganistan incluzand talibanii sa poata interveni "inainte de alegerile" prevazute in iulie, a afirmat vineri emisarul american Zalmay Khalilzad, relateaza AFP. Luand cuvantul cu prilejul unei conferinte la Washington, negociatorul american, implicat…

- Statele Unite spera ca un acord de pace in Afganistan incluzand talibanii sa poata interveni "inainte de alegerile" prevazute in iulie, a afirmat vineri emisarul american Zalmay Khalilzad, relateaza AFP. Luand cuvantul cu prilejul unei conferinte la Washington, negociatorul american, implicat in negocieri…

- Statele Unite spera ca un acord de pace în Afganistan care sa includa și talibanii ar putea fi convenit "înaintea alegerilor" afgane prevazute în iulie, a declarat vineri emisarul american Zalmay Khalilzad, citat de AFP.Într-o conferința la Washington, negociatorul…