Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american de Stat, Mike Pompeo, a transmis miercuri ca Statele Unite cer eliberarea imediata a unui cetațeanul american, veteran al Marinei, reținut in Rusia in urma unei acuzații de spionaj in favoarea SUA, relateaza Reuters.De asemenea, secretarul de Stat a cerut explicații privind…

- Decizia presedintelui Donald Trump de a retrage trupele SUA din Siria "nu schimba absolut nimic" in termenii sprijinului acordat Israelului, a afirmat marti secretarul de stat american, Mike Pompeo, reiterand "angajamentul" Washingtonului "pentru stabilitate in Orientul Mijlociu", relateaza AFP. Mike…

- Decizia a fost primita foarte bine la Ankara, dar a provocat ingrijorare in Israel, aliat apropiat al SUA. In acelasi timp, Washingtonul a aparat cu fermitate dreptul Israelului de a lansa lovituri aeriene in Siria, despre care acesta afirma ca sunt indreptate impotriva fortelor iraniene si a aliatului…

- Mike Pompeo, secretarul de stat american, a atentionat ca acest program iranian pune in pericol Europa si Orientul Mijlociu, informeaza joi dpa, potrivit Agerpres."In afara de a aborda activitatile Iranului in domeniul rachetelor balistice, Consiliul de Securitate nu trebuie sa ridice in 2020…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a intalnit luni la Bruxelles cu secretarul de stat american Mike Pompeo pentru a discuta cu privire la Iran si alte probleme regionale, relateaza Reuters. Pompeo, ca si Netanyahu, este un critic deschis al programului nuclear iranian si a condamnat sambata cel…

- Jair Bolsonaro, ales duminica presedinte al Braziliei, a exclus luni o eventuala interventie militara in Venezuela, informeaza AFP, care preia presa locala, informeaza Agerpres.Venezuelenii "sunt fratii nostri, care sufera greutati grave sub dictatura lui Maduro" (n. red. - presedintele Venezuelei,…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a discutat prin telefon cu noul președinte brazilian Jair Bolsonaro despre cooperare in privința Venezuelei, combaterea criminalitații transnaționale și despre modalitați de consolidare a relațiilor economice, a informat luni Departamentul de Stat, scrie Mediafax,Potrivit…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a discutat prin telefon cu noul presedinte brazilian Jair Bolsonaro despre cooperare in privinta Venezuelei, combaterea criminalitatii transnationale si despre modalitati de consolidare a relatiilor economice, a informat luni Departamentul de Stat.