- Donalt Trump a declarat, miercuri, ca lupta impotriva ISIS a fost ”caștigata” și este timpul ca soldații americani trimiși in Siria sa se intoarca in țara. In jur de 2.000 de soldați americani se afla in prezent in Siria, pentru a lupta impotriva gruparii jihadiste Stat Islamic. Majoritatea sunt membri…

- Statele Unite se pregatesc sa-și retraga militarii din Siria, unde au fost trimiși pentru a lupta cu gruparea Stat Islamic alaturi de Forțele democratice siriene (FDS), o coaliție arabo-kurda, scrie presa americana, citata de AFP.

- China "va reduce si va elimina" taxele vamale asupra automobilelor americane pe care le importa, a afirmat duminica seara presedintele american, Donald Trump, la o zi dupa armistitiul convenit cu omologul sau chinez, Xi Jinping, in razboiul lor comercial. "China a acceptat sa reduca si sa…

- 'Nu cred in asta', a declarat presedintele climato-sceptic despre 'evaluarea' comandata de Congresul american si redactata de peste 300 de oameni de stiinta. Potrivit acestui document publicat vineri, Statele Unite ar putea pierde 'sute de miliarde de dolari' pana la sfarsitul secolului din cauza…

- John Bolton exercita presiuni ca Donald Trump sa retraga Statele Unite din Tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF), incheiat cu Rusia in 1987, in timpul Razboiului Rece, in pofida opozitiei altor membri ai administratiei si unor aliati, potrivit unor surse la curent cu acest demers, dezvaluie…