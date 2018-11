Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a confirmat, joi, ca este pe cale sa finalizare o procedura privind respingerea cererilor de azil pentru toti cei care au intrat ilegal în Statele Unite.

- Presedintele american Donald Trump a amenintat marti seara Honduras, Guatemala si El Salvador cu taierea ajutorului daca nu reusesc sa-i opreasca pe migranti sa le traverseze frontierele in drum spre SUA, relateaza DPA. "Am informat astazi tari ca Honduras, Guatemala si El Salvador ca,…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat China miercuri, intr-o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, la New York, de amestec in alegerile de la jumatatea mandatului, prevazute in noiembrie in Statele Unite.

- Klaus Iohannis se va afla in Statele Unite saptamana viitoare, acolo unde va participa, la New York, la Adunarea Generala a ONU. Cu ocazia acestui eveniment, presedintele, insotit de sotia sa va participa, alaturi de alti presedinti din tari membre ONU la o cina oficiala oferita de presedintele Statelor…

- Președintele SUA, Donald Trump, a transmis un mesaj participanților la Forumul de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mari 2018 in care spune ca Statele Unite se angajeaza sa ramana un puternic aliat și partener in aceasta Inițiativa, pe masura ce continua concentrarea asupra

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca Statele Unite si Japonia au inceput negocierile privind comertul, afirmand ca Tokyo este constient de ce consecinte vor exista daca cele doua parti nu reusesc sa ajunge la un acord, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Canada ar putea fi exclusa din Acordul Nord-American de Comert Liber (NAFTA), daca nu va fi facuta o intelegere corecta pentru Statele Unite, dupa decenii intregi de abuz, a scris sambata presedintele american Donald Trump, pe contul sau de Twitter. „NAFTA a fost una dintre cele…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a criticat vineri din nou Turcia, el afirmand ca aceasta tara a 'actionat foarte, foarte rau' si risca noi masuri punitive din partea Washingtonului, reactie survenita la scurt timp dupa ce un tribunal turc a respins un nou apel pentru eliberarea pastorului american…