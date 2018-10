Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile saudite au anuntat ca Jamal Khashoggi a murit intr-o "incaierare" cu oficiali sauditi la Consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, la 2 octombrie, ultima dintr-o serie de declaratii contradictorii cu privire la moartea jurnalistului. Oficiali turci suspecteaza ca o echipa de sauditi a fost…

- Dupa ce au recunoscut uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi in consulatul de la Istanbul, autoritatile saudite au demis sambata doi colaboratori apropiati ai printului mostenitor Mohammad bin Salman.

- Seful diplomatiei turce a dezmintit vineri ca tara sa i-a furnizat omologului sau american Mike Pompeo "vreo inregistrare audio" care ar elucida soarta jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care ar fi fost asasinat in consulatul saudit de la Istanbul, relateaza AFP si Reuters. "Nu se pune problema ca…

- Donald Trump a amenintat Riadul cu consecinte 'foarte grave' daca este confirmata responsabilitatea sa, noteaza AFP. 'Mi se pare cert ca este asa. Este foarte trist', a declarat președintele american, intrebat despre posibilul deces al jurnalistului dat disparut dupa ce a intrat in consulatul Arabiei…

- Statele Unite trebuie sa ofere Arabiei Saudite timp suplimentar pentru a oferi explicatii despre cazul jurnalistului disident Jamal Khashoggi, afirma secretarul de Stat american, Mike Pompeo, citat de cotidianul USA Today.

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat ca presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a dat asigurari, in timpul discutiilor pe care le-au avut miercuri la Ankara, ca oficialii sauditi coopereaza in ancheta turca in legatura cu disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza Reuters.…

- Cotidianul proguvernamental turc Sabah a publicat miercuri numele a 15 sauditi prezentati drept agenti secreti implicati in disparitia jurnalistului si disidentului Jamal Khashoggi, relateaza Reuters.