SUA vor retrage 5.000 de soldati din Afganistan si vor inchide 5 baze militare

- Iranul va raspunde intotdeauna negativ oricarei oferte de discutii bilaterale cu Statele Unite, a declarat marti presedintele Hassan Rouhani. "Nicio clipa nu a fost luata vreo decizie privind discutii cu Statele Unite si au fost multe propuneri pentru discutii, dar raspunsul nostru va fi mereu…

- Acordul, convenit dupa luni de zile de negocieri cu reprezentantii miscarii insurgentilor, trebuie sa fie aprobat de presedintele american Donald Trump inainte de a fi semnat, a declarat Khalilzad intr-un interviu acordat televiziunii Tolo News. “Am ajuns la un acord de principiu” a spus Khalilzad.Presedintele…

- Presedintele afgan Ashraf Ghani l-a primit luni pe emisarul american Zalmay Khalilzad, care i-a prezentat proiectul acordului de pace negociat de mai multe luni cu talibanii si care prevede retragerea trupelor americane din cinci baze militare in urmatoarele 135 de zile, transmite AFP. 'Am…

- Presedintele american Donald Trump a lansat duminica un avertisment la adresa Chinei, asigurand ca o reprimare a manifestantilor din Hong Kong, similara zdrobirii revoltei din Piata Tiananmen, ar dauna discutiilor privind incheierea unui acord comercial sino-american. "Ma gandesc ca ar fi…

- Statele Unite se pregatesc sa retraga mii de soldati din Afganistan, ca parte a unui acord cu talibanii, pentru a pune capat conflictului de aproape doua decenii din aceasta tara, anunta presa americana. Surse anonime citate de Washington Post si CNN au spus ca acordul prevede o reducere a…

- SUA au confirmat miercuri ca nu vor furniza avioane F-35 Turciei din cauza achizitionarii de catre aceasta tara de rachete rusesti S-400 care, potrivit Washingtonului, "vor servi la descoperirea" unor secrete tehnologice ale acestui tip de avion american, relateaza AFP. Washingtonul va continua…

- Presedintele american Donald Trump a evocat miercuri posibilitatea de a trimite 2.000 de soldati americani suplimentari in Polonia, dar a ramas evaziv in legatura o eventuala baza militara permanenta in aceasta tara, o initiativa care ar putea reaprinde tensiunile cu Moscova. Primindu-l in…

- Huawei a semnat un acord cu MTS pentru a dezvolta tehnologia 5G in Rusia. Cele doua companii vor dezvolta retele de generatie viitoare in 2020, transmite BBC. Presedintele chinez, Xi Jinping, a inceput o vizita de trei zile in Rusia, iar acordul a fost semnat in conditiile in care…