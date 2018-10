SUA vor monitoriza alegerile pentru Congres pentru depistarea unor eventuale ingerinţe străine Guvernul american monitorizeaza posibile ingerinte straine in alegerile legislative de marti si este pregatit sa sanctioneze orice companie sau individ implicat intr-o astfel de activitate, a declarat miercuri un oficial de rang inalt, relateaza Reuters.



"Ramanem preocupati in ceea ce priveste ingerintele care vin din Rusia, China si Iran", a declarat oficialul citat intr-un briefing telefonic privind planurile guvernului federal de a asigura securitatea alegerilor de la 6 noiembrie.



Oficialul in cauza nu a furnizat detalii privind amenintari specifice de influenta straina… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

