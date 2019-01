SUA vor demara in februarie procesul de retragere din Tratatul Nuclear Statele Unite vor demara pe 2 februarie procesul de retragere din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), care va dura sase luni, in urma esecului celor mai recente discutii pe aceasta tema, a anuntat un oficial american.



Andrea Thompson, subsecretar pentru Controlul Armelor si Securitate Internationala in cadrul Departamentului de Stat al SUA, a confirmat intentia Washingtonului in acest sens, dupa incheierea discutiilor ruso-americane de la Geneva, calificate de ambele parti drept un esec.



SUA sustin ca Rusia a dezvoltat si a instalat un sistem de rachete, 9M729, care… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor demara de pe data de 2 februarie procesul de retragere din Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare (INF), care va dura șase luni, în urma eșecului celei mai recente runde de discuții pe aceasta tema, a anunțat un oficial american, informeaza agenția de știri Tass, citata de…

- "Noi suntem demonizati pentru a mentine Europa disciplinata si a consolida legatura euroatlantica", a afirmat Lavrov intr-un interviu acordat agentiei de presa RIA Novosti, potrivit unei transcrieri a Ministerului rus de Externe. "Acest lucru se refera de asemenea la incercarile de a orchestra…

- Rusia a anuntat sambata ca dezmembrarea Tratatului privind Forțele Intermediare (INF) ar putea duce la o cursa a inarmarii și la o confruntare directa intre mai multe regiuni globale, dupa ce propunerea Moscovei a fost respinsa prin votul Organizației Națiunilor Unite, relateaza Reuters preluata…

- Rusia a anuntat ca va aduce in Crimeea cel puțin zece avioane de lupta de tip suhoi, dupa ce seful diplomatiei de la Moscova, Serghei Lavrov, a declarat ca Ucraina pregateste o provocare in apropierea peninsulei, pana la sfarsitul anului.

- Rusia a informat luni ca se pregateste de plasarea unor rachete nucleare americane in Europa, in urma retragerii Washingtonului din acordul nuclear din perioada Razboiului Rece, in ciuda faptului ca SUA neaga ca ar avea astfel de planuri, scrie Reuters. Rusia incearca sa il convinga pe presedintele…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, aflat intr-o vizita oficiala la Madrid, a descris manevrele NATO desfasurate in Norvegia, practic la frontierele Rusiei, ca fiind o ''amenintare'' si, la fel ca omologul sau spaniol Josep Borrell, a deplans anuntul SUA privind o posibila retragere a Washingtonului…

- Europa nu trebuie sa-si relaxeze sanctiunile impuse Rusiei, pentru ca Moscova reprezinta ”o amenintare care continua sa creasca”, a avertizat marti, la Bruxelles, un oficial american de rang inalt, relateaza AFP.Uniunea Europeana (UE) a adoptat o serie de sanctiuni dupa anexarea Crimeei de…

- El a sugerat ca, din punctul de vedere al Rusiei, ar fi corect ca in interiorul NATO si UE sa se desfasoare o dezbatere pe acest subiect, transmite agentia EFE. 'In privinta rachetelor cu raza scurta si medie de actiune, avem impresia ca nu toti in Europa inteleg ca aceasta decizie va avea consecinte…