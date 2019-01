Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor demara de pe data de 2 februarie procesul de retragere din Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare (INF), care va dura șase luni, in urma eșecului celei mai recente runde de discuții pe aceasta tema, a anunțat un oficial american, informeaza agenția de știri Tass, potrivit Mediafax.Andrea…

- Tribunalul de arbitraj de la Washington, Statele Unite ale Americii, care judeca disputa economica dintre compania Gabriel Resources si Statul Roman, a acceptat cererea de interventie formulata de trei organizatii ai carei reprezentanti s-au pozitionat impotriva proiectului minier privat de la Rosia…

- Procesul de la Astana, care reuneste Rusia, Iranul si Turcia in jurul conflictului sirian, a produs numai un "impas" in privinta elaborarii unei noi Constitutii pentru Siria, au deplans joi Statele Unite care considera "vital" sa se obtina progrese pana la sfarsitul anului, transmite AFP preluata…

- Profesorii de matematica, stiinte si limbi straine din Romania se pot dezvolta in plan profesional predand in scoli din SUA prin intermediul unui program initiat de Organizatia Participate, care a inceput procesul de recrutare. ‘Dupa 11 ani de la prima editie desfasurata in Romania, Participate ii invita…

- Astronauta Serena Aunon-Chancellor, singurul american aflat in spațiul cosmic, poate vota la alegerile parlamentare din Statele Unite, la bordul Stației Spatiale Internationale. O lege din Texas ii permite ca astronauții americani aflați pe orbita in ziua scrutinului au drept de vot. Pentru a-și exercita…

- Cei de la Proconsul le vor face cunoștința fanilor cu o noua melodie, dar și juniorii lor. Cel mai nou videoclip al trupei e realizat zilele acestea in familia marita de formației, Bodo și colegii lui filmand alaturi de copiii lor. Daniel și Filip, baieții lui Bogdan „Bodo” Marin și ai lui Robert Ursache,…

- Uniunea Europeana avertizeaza Administratia Donald Trump ca decizia de retragere a Statelor Unite din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), semnat cu Rusia, va genera "instabilitate" si o "cursa a inarmarii", cu efecte asupra tarilor europene.Uniunea Europeana a indemnat, luni, Statele…

- Înca din 2014, Boris Rotenberg se afla pe lista de sanctiuni a SUA din cauza rolului sau în conflictul cu Ucraina și relațiilor personale cu președintele rus Vladimir Putin. Însa abia astazi presa scandinava a anuntat ca Rotenberg a dat în judecata patru banci regonale pe…