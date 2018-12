Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus de Externe a afirmat miercuri ca Statele Unite nu au oferit nicio dovada care sa demonstreze ca Moscova a incalcat Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), insa a anuntat ca Rusia este pregatita sa discute despre aceasta problema, relateaza site-ul

- Ministerul rus de Externe a afirmat miercuri ca Statele Unite nu au oferit nicio dovada care sa demonstreze ca Moscova a incalcat Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), insa a anuntat ca Rusia este pregatita sa discute despre aceasta problema, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Marea pace nucleara dintre SUA și Coreea de Nord are sincope. Coreea de Nord va relua activitatile in scopul dezvoltarii arsenalului nuclear in cazul in care Administratia de la Washington nu anuleaza sanctiunile impuse Phenianului, avertizeaza Ministerul nord-coreean de Externe. „Statele Unite cred…

- Dupa ce Parlamentul Macedoniei a votat vineri seara in favoarea schimbarii denumirii țarii, pentru a debloca intrarea țarii in NATO, Ministerul rus de Externe a publicat ieri un comunicat in care ține lecții de parlamentarism si democratie micii republici balcanice. Rusia considera ca votul parlamentarilor…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-ar putea intalni cu omologul sau american Donald Trump la 11 noiembrie la Paris, cu ocazia ceremoniilor dedicate implinirii a 100 de ani de la sfarsitul Primului Razboi Mondial, ambii lideri fiind invitati la aceste festivitati, comunica vineri RIA Novosti, citand…

- Lavrov a sosit in Bosnia cu doua saptamani inainte de alegerile prezidentiale si parlamentare din 7 octombrie, o vizita descrisa de media locale ca o demonstratie de sprijin pentru liderul sarbilor bosniaci Milorad Dodik, chiar daca ministrul rus a spus ca el nu face recomandari cine sa fie votat. …

- Ministerul rus de Externe afirma ca Statele Unite nu vor putea sa dicteze Rusiei, iar adoptand noile sancțiuni Washingtonul distruge stabilitatea globala, se arata in declarația ministrului adjunct de externe Serghei Riabkov, publicata pe site-ul MAE al Rusiei. Potrivit lui Riabkov, introducerea sancțiunilor…

- Ministerul rus al Apararii a acuzat marti dimineata armata israeliana ca este vinovata de doborarea avionului la 35 de kilometri de coastele Siriei. Avionul a fost doborat de sistemul de aparare al armatei lui Bashar al-Assad, care s-a declansat in urma unei operatiuni militare israeliene in privincia…