- Presedintele american Donald Trump a ordonat ca membri importanti ai personalului de la Casa Alba sa semneze acorduri de confidentialitate ca urmare a unor cazuri de scurgeri de informatii in primele luni ale administratiei sale, potrivit editiei de duminica a cotidianului Washington Post, relateaza…

- In anii 2000, Mirela Boureanu Vaida s-a iubit cu fondatorul unei cunoscute formații din acea perioada. Prezentatoarea de televiziune Mirela Vaida este casatorita și are o familie fericita alaturi de soțul ei și de cei doi copii ai lor . Despre trecutul amoros al vedetei nu se cunosc prea multe amanunte.…

- Presedintele american Donald Trump a evocat marti dezacorduri cu secretarul de stat Rex Tillerson pentru a explica demiterea acestuia, mentionand in special dosarul nuclear iranian, in timp ce...

- Jimmy Kimmel, una dintre vedetele de televiziune care au comentat posibila intalnire dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un, a remarcat faptul ca, impreuna, ei vor etala cele mai proaste doua coafuri din lume si ca se vor imprieteni.Invitatia la discutie…

- Cancelarul german Angela Merkel a cerut ca Uniunea Europeana sa fie exceptata de la tarifele americane pentru importurile de otel si aluminiu, scrie BBC. "Cea mai buna optiune ar fi ca UE sa fie exceptata”, le-a spus ea oamenilor de afaceri adunati la Munchen. Merkel a avertizat ca nimeni nu ar putea…

- Uniunea Europeana solicita Statelor Unite sa fie exceptata de la aplicarea taxelor vamale suplimentare la importurile de otel si aluminiu, in caz contrar urmand sa se adreseze Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) si sa aplice masuri de retorsiune in cel mult 90 de zile. Presedintele…

- Presedintele american, Donald Trump, a raspuns pozitiv unei propuneri a liderului nord-coreean, Kim Jong Un, de a se intalni, iar intrevederea ar putea avea loc pana la finalul lunii mai, a anuntat joi seara, la Washington, Chung Eui-yong, seful Oficiului pentru Securitate Nationala din Coreea de…

- Presedintele american Donald Trump a vorbit in termeni apreciativi despre omologul sau de la Beijing, Xi Jinping dupa ce Partidul Comunist chinez a eliminat o clauza constitutionala ce prevede ca o persoana are dreptul la doar doua mandate in fruntea statului. "Acum este presedinte pe…

- Presedintele american Donald Trump a sugerat vineri ca politistul inarmat care nu a intervenit in atacul de la un liceu din Florida la 14 februarie fie este 'un las', fie a fost paralizat de frica, relateaza AFP si dpa. "Ei sunt antrenati. El nu a reactionat corespunzator sub presiune sau este un…

- Retinut de fortele de ordine, tanarul in varsta de 17 ani a proferat aceasta amenintare in timpul unei dispute cu unul dintre profesorii sai, vineri, la doua zile dupa atacul armat comis de catre un fost elev la un liceu din Parkland, in Florida, unde a ucis 17 persoane.La domiciliul adolescentului,…

- Presedintele american, Donald Trump, a criticat-o pe cunoscuta realizatoare TV Oprah Winfrey pentru prestatia acesteia in emisiunea ei, '60 Minutes', de pe postul CBS, si si-a exprimat din nou speranta ca ea va candida la alegerile prezidentiale din anul 2020, transmite Reuters.Citeste si:…

- Presedintele american Donald Trump a promis joi sa atace tulburarile mentale, la o zi dupa unul dintre cele mai sangeroase masacre intr-un liceu american, incercand sa deturneze astfel dezbaterea pe tema armelor de foc in Statele Unite, relateaza News.ro citand AFP.

- Presedintele american, Donald Trump, i-a amenintat luni cu noi represalii pe partenerii comerciali ai SUA, inclusiv pe 'asa-zisii aliati' ai Washingtonului, informeaza AFP. 'Vom face ca tarile care profita de SUA sa plateasca. Unele dintre ele sunt asa-numiti aliati, dar nu…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca "nu este in mod necesar sigur" ca Israelul urmareste sa ajunga la un acord de pace cu palestinienii, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters, citand presa israeliana.

- Cu toate acestea, ceea ce s-a intamplat atunci a iesit la iveala, iar agresorul femeii a fost identificat acum, dupa 10 ani de la tragedie, datorita stiintei care a permis identificarea ADN-ului victimei. Iar cum urmele de ADN nu gresesc, s-a aflat ca, dupa moarte, unul dintre angajatii institutiei…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat membrii Partidului Democrat de "tradare", luni, pentru ca nu au aplaudat in timpul primului discurs al acestuia despre Starea Uniunii, in cadrul caruia a vorbit despre cresterea salariilor si a locurilor de munca, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Unul dintre angajații postului public vine cu dezvaluiri incendiare. Radu Andrei Tudor a ajuns intr-o cumpana extrem de ciudata dupa ce Doina Gradea, noul președinte al TVR, a hotarat ca niciun angajat al televiziunii publice sa nu mai colaboreze cu un post sau trust media. Mai mult, Radu Andrei…

- Presedintele american Donald Trump, invitat in emisiunea de televiziune "Good Morning Britain", a vorbit despre nunta princiara care va avea loc la Londra in primavara acestui an si a declarat ca isi doreste ca printul Harry si Meghan Markle sa fie fericiti, informeaza lefigaro.fr. Desi…

- Primul discurs al lui Trump despre Starea Națiunii va sublinia, maine, ca politicile sale au ajutat minoritațile, intr-un moment in care democrații și liderii comunitații afro-americane și-au intensificat criticile la adresa sa.

- Presedintele american Donald Trump si-a sustinut joi propunerea privind construirea unui zid de-a lungul granitei sudice a SUA, subliniind ca pozitia sa in aceasta problema "nu s-a schimbat" in niciun fel si ca Mexicul va plati pentru aceasta bariera "in mod direct sau indirect", relateaza Reuters.…

- Presedintele american, Donald Trump, dispune de o sanatate "excelenta" si nu are nicio problema cognitiva, a precizat marti medicul Casei Albe, Ronny Jackson, citat de EFE. "Este în forma pentru a-si exercita datoria (de presedinte) pe timpul ramas din mandatul sau si inclusiv în…

- Rusia considera drept 'extrem de negative' recentele comentarii ale presedintelui american Donald Trump referitoare la acordul privind programul nuclear iranian, a declarat sambata adjunctul ministrului de externe rus Serghei Riabkov, citat de agentia de presa RIA Novosti, potrivit Reuters.…

- Presedintele american Donald Trump a declarat intr-un interviu publicat joi de ziarul Wall Street Journal ca are "probabil" o relatie buna cu liderul nord-coreean Kim Jong-un."Probabil am o relatie foarte buna cu Kim Jong Un. Am relatii cu oameni. Cred ca sunteti surprinsi", il citeaza pe…

- Presedintele american Donald Trump a spus, marti, ca ar invinge-o pe Oprah Winfrey in cursa pentru urmatorul mandat la presedintia Statelor Unite ale Americii, daca vedeta de televiziune si actrita ar decide sa candideze, scrie Reuters, potrivit news.ro.„Da, as invinge-o pe Oprah. Ar fi foarte…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat marti ca o apreciaza pe Oprah Winfrey, dar convingerea sa este ca ea nu va candida la Casa Alba, relateaza AFP. "O cunosc foarte bine (...) O apreciez", a afirmat Donald Trump, intrebat in legatura cu eventualele ambitii politice ale actritei, producatoarei…

- Una calda, alta rece pentru vedeta de televiziune Catrinel Sandu. deși divorțeaza, in plan profesional e pe cai mari. Catrinel Sandu a anunțat, la sfarșitul anului trecut, ca se separa de fostul jucator de tenis Gabriel Trifu , impreuna cu care are doua fete. Dupa anunț, s-a aflat ca blonda era inșelata…

- Presedintele american Donald Trump si-a prezentat, duminica, bilantul realizarilor din 2017 si a reiterat retorica din primul sau an de mandat prin intermediul unui clip video cu ocazia Anului Nou, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a transmis liderului de la Casa Alba, Donald Trump, ca iși dorește o „cooperare pragmatica” si un „dialog constructiv” cu SUA, informeaza Agerpres. „In actuala conjunctura internationala complexa, un dialog ruso-american constructiv este extrem de necesar pentru a…