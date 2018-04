SUA vand armament de 4,7 miliarde europenilor

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vand armament in valoare de 4,7 miliarde de dolari aliaților sai europeni. O decizie in acest sens a fost luata de Washington, care a dat unda verde unor contracte de armament cu Slovacia, Spania și Marea Britanie. Toate cele trei țari sunt membre ale NATO.

- Reprezentantii Administratiei Nationale a Penitenciarelor au facut, vineri, precizari oficiale cu privire la documentul invocat in cazul lui Alexander Adamescu, fiul omului de afaceri Dan Adamescu, despre care in cursul zilei trecute s-a aflat ca a fost arestat – in cursul acestei luni – in Marea Britanie.…

- 48 dintre persoanele expulzate sunt diplomati de la Ambasada Rusiei, iar 12 sunt rusi care lucreaza la Organizatia Natiunilofr Unite. Tarile membre UE au convenit vineri sa adopte noi masuri punitive impotriva Rusiei dupa atacul neurotoxic in urma caruia fostul spion rus Sergei Skripal si…

- Zidul lui Trump de la frontiera cu Mexicul ramane fara finanțare, dupa ce Congresul SUA ajuns la un acord privind bugetul . Liderii republicani și democrați din Congresul SUA au anunțat, miercuri, ca au ajuns la un acord privind finanțarea cheltuielilor federale pe anul fiscal 2018. Ei au evitat astfel…

- Romania urca 5 locuri in clasamentul celor mai fericite țari, pana pe locul 52 Romania a urcat cinci locuri in clasamentul celor mai fericite țari din lume, clasandu-se pe locul 52 dintr-un total de 156 țari, potrivit unui raport al ONU prezentat miercuri in Vatican. Daca in clasamentul din 2017…

- Romania are, dupa Bulgaria, cea mai ridicata rata a mortalitații din Uniunea Europeana. Potrivit datelor statistice, cele mai multe decese sunt cauzate de bolile cardiovasculare. Romania are a doua cea mai ridicata rata a mortalitații din Uniune Europeana. Potrivit Eurostat, in țara noastra s-au inregistrat…

- In aproximativ doua saptamani ar urma sa ajunga in tara primele doze de imunoglobulina pe care statele care au raspuns apelului Romaniei, dupa ce Ministerul condus de Sorina Pintea a activat mecanismul de Protectie Civila, pe fondul lipsei acute a substantei indispensabile in terapia bolilor autoimune,…

- Nu au fost putini cei care au remarcat faptul ca printre miile de social democrati care au fost prezenti sambata, la Sala Palatului, la Congresul extraordinar al PSD-ului nu s-au regasit si fostii lideri social-democrati.Cautandu-se o explicatie de la Viorica Dancila in aceasta privinta, noul numar…

- Romania va intari parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii dezvoltand si componenta economica, a declarat sambata presedintele PSD, Liviu Dragnea, la Congresul extraordinar al partidului. "Vom intari parteneriatul strategic cu Statele Unite, dezvoltand si componenta economica.…

- LIVE TEXT Simona Halep – Krystina Pliskova, in turul II de la Indian Wells 2018. Liderul mondial are parte de un traseu infernal. Simona Halep – Krystina Pliskova (ora 00.30) LIVE Simona Halep va juca in turul 2 contra Kristynei Pliskova (77 WTA), care a trecut miercuri dimineața, in primul tur, de…

- Media in UE, in 2016, a fost de 16%, in timp ce Romania a avut o diferenta de 5,2%, urmata de Italia (5,3%), Luxemburg (5,5%), Belgia (6,1%) si Polonia (7,2%).Cele mai mari diferente au fost inregistrate in Estonia (25,3%), Cehia (21,8%), Germania (21,5%), Marea Britanie (21%) si Austria…

- Fonduri externe asigurate de 5 state cu scopul de a schimba “starea de fapt” din Romania “Restart Romania”: peste o suta de mii de “soldati fara uniforma”, fonduri externe asigurate de 5 state cu scopul de a schimba “starea de fapt” din Romania. In folosul cui? Mirosul urat, emanat la scurmarea mizeriei…

- UE, gata sa sancționeze noua tari, inclusiv Romania, pentru poluare Comisia Europeana va decide miercuri daca lanseaza ori nu procedurile de sanctionare a celor noua state membre UE, printre care se numara si Romania, evaluate in privinta masurilor de imbunatatire a calitatii aerului in zone urbane,…

- "Exista programe pentru rachete care se pot deplasa pe cateva sute de kilometri, care nu sunt compatibile cu rezolutiile Consiliului de Securitate al ONU si care depasesc nevoia Iranului de a isi proteja frontierele", a declarat Jean-Yves Le Drian reporterilor inainte de a efectua, luni, o vizita…

- JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018: Tara scandinava este urmata in continuare de Germania, cu 13-7-5 (total 25) si de Canada cu 9-7-8 (total 24). SUA a urcat pe locul 4, cu 8-7-6 (total 21), depasind Olanda, care a coborat pe locul 5, cu 7-6-4 (total 17).Clasamentul dupa ziua de joi, 22 februarie…

- Congresul american s-a pronuntat deja pentru sanctiuni impotriva Rusiei, acuzata de americani de amestec in alegerile prezidentiale din 2016. Insa la 30 ianuarie, Trezoreria americana s-a rezumat la publicarea unei liste cu 200 de responsabili rusi, fara a anunta masuri punitive imediate. Exprimandu-se…

- Restrictiile privind ratele de dobanda (interest rate restrictions - IRR) se clasifica in restrictii directe (asupra nivelului ratelor de dobanda - dobanda conventionala, penalizatoare) si restrictii indirecte (privind metodele de calcul -dobanda anuala efectiva , dobanda compusa, variabilitate), alte…

- Norvegia se mentine lider in clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, dupa 13 zile de la debutul acestora, cu 13 medalii de aur, 11 de argint si 9 de bronz (total 33 medalii).Pe locul 2 se afla Germania, cu 12-7-5 (total 24), podiumul fiind completat de Canada,…

- Vanzarile anuale ale Orange SA in Franta au crescut pentru prima data in ultimii noua ani, ceea ce demonstreaza ca investitiile facute pe piata interna incep sa-si arate roadele, transmite Reuters. Veniturile în Franţa au urcat cu 0,6% anul trecut, la 18,1 miliarde de euro (22,3 miliarde…

- Rusul Aleksandr Kruselnitki, iar Norvegia a preluat conducerea in clasamentul pe medalii de la Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, duminica, dupa a zecea zi de competitii, cu 9 medalii de aur, 9 de argint si 8 de bronz. Germania ocupa acum locul al doilea, cu 9-5-4, podiumul…

- Romania se situeaza pe locul 16 in UE in clasamentul inmatricularilor auto din ianuarie, cu o crestere de 66,4% fata de ianuarie 2017, la 11.744 autoturisme noi inmatriculate, informeaza Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania. Dacia a inregistrat o crestere a inmatricularilor…

- Guvernul polonez lucreaza la un program de pensii furnizate de angajator, care potrivit autorului va creste sumele economisite anual cu 20 de miliarde de zloti (sase miliarde de dolari) si va consolida si piata de capital din Varsovia, transmite Bloomberg. Pawel Borys, arhitectul programului…

- Bancile europene au o problema cu creditele nepreformante in valoare de 944 de miliarde de euro, care le afecteaza bilanturile, comenteaza Bloomberg. Economistii spun ca multimea clientilor care nu si-au platit datoriile ii fac pe bancheri mai prudenti in acordarea de noi credite, dar…

- Filmul "Breaking News", in regia Iuliei Rugina, cu Andi Vasluianu si Voica Oltean in rolurile principale, va reprezenta Romania la cea de-a doua editie a Saptamanii Tinerei Cinematografii Europene, informeaza ICR Madrid intr-un comunicat transmis marti AGERPRES. Cea de-a doua editie a…

- Comisia Europeana va anunta la jumatatea lunii martie rezultatele evaluarii masurilor prezentate de noua state membre UE, inclusiv de Romania, in sensul imbunatatirii calitatii aerului, aceste tari riscand declansarea procedurilor de sanctionare."Putem confirma ca toate tarile membre vizate…

- Cupa Davis, Grupa Mondiala. Se joaca Spania – Marea Britanie, Australia – Germania, Croația – Canada, Serbia – SUA. Meciurile din primul tur Franța – Olanda 0-0 / LIVE Japonia – Italia 0-1 / LIVE Spania – Marea Britanie 0-0 / LIVE Australia – Germania 1-1 / LIVE Kazahstan – Elveția 1-0 / LIVE Croația…

- Romania a depașit limitele de poluare, riscand sancțiuni in acest sens. Comisia Europeana a somat țara noastra, precum și alte opt state europene, sa ia masuri pentru a diminua poluarea aerului, pana la sfarșitul saptamanii viitoare. In caz contrar, urmeaza sa fie lansate procedurile de sancționare.…

- Comisia Europeana a somat, marti, Romania si alte opt tari europene sa ia masuri pentru diminuarea poluarii aerului pana la sfarsitul saptamanii viitoare, in caz contrar urmand sa fie lansate procedurile de sanctionare, scrie Mediafax. Marti a avut loc la Bruxelles o reuniune la nivel ministerial…

- Comisia Europeana i-a convocat marti, la Bruxelles, pe ministrii Mediului din noua tari europene, inclusiv Romania, la un "summit" pe tema calitatii aerului. Aceasta este "ocazia ultimei sanse sa gaseasca solutii", a precizat purtatorul de cuvant al Comisiei Europene. Germania, Spania,…

- Comisia Europeana i-a convocat marti la un ”summit” pe tema calitatii aerului, la Bruxelles, pe ministrii Mediului din noua tari – inclusiv Romania, Franta, Germania si Marea Britanie -, considerate cei mai slabi elevi in Europa in acest domeniu, scrie AFP conform News.ro . Aceasta este ”ocazia ultimei…

- Dupa patru finale la campionatele continentale pierdute, Spania a caștigat aseara, la Zagreb, aurul european dupa o a doua repriza de vis. Spaniolii sunt, in sfarșit, regii Europei pe semicerc dupa ce au caștigat duminica seara, la zagreb, titlul european in fața Suediei. Cat au trebuit sa sufere ibericii…

- Pe langa cele 25 de miliarde de dolari, Trump mai doreste un buget de cinci miliarde de dolari pentru alte programe privind securitatea frontierelor si acordarea dreptului de munca si de sedere pentru imigranti. Administratia Trump analizeaza ridicarea unui zid pe o distanta de 1.300 de kilometri,…

- Cuplul format din Kirsty Bertralli, fosta Miss UK, si sotul sau, are o avere estimata la 11,5 miliarde de lire sterline. Si cica ar fi cel mai bogat cuplu din Marea Britanie. Kirsty, impreuna cu sotul sau Ernesto detine o avere estimata la 11,5 miliarde de lire sterline, cei doi fiind cu mult mai instariti…

- O reuniune la nivel ministerial a fost convocata la Bruxelles pe 30 ianuarie cu reprezentantii a noua tari care nu respecta normele privind calitatea aerului. "Intr-un ultim efort pentru gasirea solutiilor la problema grava a poluarii aerului in Uniunea Europeana, comisarul UE pentru Mediu,…

- Tarile respective fac parte din cele 23 de state care depasesc limitele de emisii fixate in Uniunea Europeana pentru dioxidul de azot sau particulele fine (PM10), poluanti legati mai ales de circulatia rutiera si care sunt periculosi pentru sanatate. Executivul comunitar a decis sa-i convoace…

- Apple a anuntat ca va plati un impozit de 38 de miliarde de dolari pentru repatrierea profiturilor realizate in strainatate si de asemenea a promis ca va crea peste 20.000 de locuri de munca si va deschide un nou campus in SUA, in cadrul unui plan de investitii de 30 de miliarde de dolari pe cinci ani,…

- Polițiștii de frontiera din Direcția regionala Nord documenteaza trei cetațeni moldoveni, pe numele acestora existând banuiala rezonabila ca ar fi implicați în acțiuni de braconaj cinegetic în zona de frontiera. În baza informațiilor acumulate pe doua procese contravenționale…

- Strangerea narilor si tinerea gurii inchise in timpul unui stranut poate cauza serioase probleme de sanatate, au avertizat medicii in cadrul unui studiu publicat recent. Un caz incredibil i-a facut pe medici sa noteze intr-un raport medical problemele care pot sa apara in corpul uman atunci cand stranutul…

- Statele Unite ale Americii nu au reusit sa submineze acordul în domeniul nuclear semnat de Teheran si marile puteri, a declarat duminica presedintele iranian Hassan Rohani, care a calificat acordul respectiv drept o 'victorie durabila' pentru Iran, transmite Reuters. Liderul de la Casa…

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord privind viitoarele relatii bilaterale risca sa genereze pierderea a 500.000 de locuri de munca pe teritoriul britanic si retragerea unor investitii in valoare de 50 de miliarde de lire (56 mln euro), avertizeaza primarul Londrei, Sadiq Khan.

- Sambata, 13 ianuarie, in parcul Holyrood din Edinburgh (Marea Britanie), se va desfașura tradiționalul concurs internațional de cros Great XCountry, unde, in premiera, din echipa Europei fac parte nu mai puțin de trei alergatoare din Romania. Selecția a survenit in urma excelentului rezultat obținut…

- In cadrul unei conferinte privind viitorul buget al UE, pentru perioada 2021-2028, Juncker a subliniat ca sunt necesare finantari pentru politicile comune ale UE in domeniul apararii, securitatii, migratiei, schimbarilor climatice, coeziunii si agriculturii. "Marea Britanie ne va parasi ...…