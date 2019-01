Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se mai raceste in acest weekend si sunt asteptate ninsori, duminica, in judetul Alba. Daca vineri se mentin temperaturi relative ridicate pentru aceasta perioada, de sambata acestea scad cu pana la sase grade Celsius. La altitudini mai joase, maximele vor fi de 8 grade Celsius, vineri si 2 grade,…

- Lucrurile se vor schimba in zilele care urmeaza. ANM a schimbat, din nou, prognoza. In Romania, urmeaza un val polar și temperaturi de aproape -20 de grade Celsius. Un val de aer polar ar urma sa loveasca Romania și sa aduca temperaturi super scazute, mai ales pe timpul nopții. In anumite zone, termometrele…

- PROGNOZA METEO. Un val de aer polar cuprinde Romania, odata cu centrul, estul Europei și Balcanii. Temperaturile prognozate la noi vor atinge valoarea de -14 grade noaptea, iar fulgii de ninsoare nu ne vor ocoli, aceștia urmand sa-și faca prezența chiar și la București. PROGNOZA METEO. Gerul nu va…

- Prognoza meteo pentru weekend! Se strica vremea in MARAMURES Vremea ramane inchisa azi Va ploua. La munte precipitațiile vor fi mixte. Izolat vor fi condiții de polei. Temperaturile vor fi cuprinse intre 2 și 5 grade, iar minimele intre -1 grad și 2 grade. Vremea a fost in general inchisa. Au cazut,…

- Prognza meteo in weekend 8-9 decembrie anunța o schimbare a vremii. Temperaturile diurne mai cresc, in timp ce temperaturile de pe timpul nopții se mențin scazute, inregistrandu-se diferențe semnificative intre zi și noapte.

- Vremea va deveni rece in majoritatea regiunilor in acest weekend, chiar deosebit de rece in estul si sud-estul teritoriului, unde si vantul va avea unele intensificari, iar valorile termice vor fi negative in...

- ANM a anunțat prognoza meteo pentru weekend. In intervalul 9-12 noiembrie, in sud vremea va fi in general inchisa, cu ceața asociata izolat cu burnița. La deal și la munte vremea se anunța frumoasa. Temperaturile maxime se vor incadra intre 10 grade izolat in Moldova si 19 grade in Maramures. Prognoza…