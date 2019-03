SUA va testa o nouă rachetă "Intentionam sa testam o racheta lansata dintr-un sistem amplasat terestru, in august", a declarat un oficial de la Pentagon, sub protectia anonimatului. Daca testul balistic va fi un succes, sistemul de rachete ar putea deveni operational in aproximativ 18 luni. Potrivit oficialului citat, Statele Unite intentioneaza sa testeze o racheta cu raza medie de actiune in noiembrie. Presedintele Donald Trump a anuntat ca Statele Unite se vor retrage din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), acuzand Rusia de incalcarea acordului semnat in anul 1987. Tratatul semnat de Statele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

