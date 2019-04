S.U.A. va desemna corpul iranian de elită "Gărzile Revoluționare" drept organizație teroristă Statele Unite urmeaza sa desemneze Corpul Garzilor Revoluționare din Iran drept organizație terorista straina, au declarat trei oficiali din S.U.A. pentru Reuters, aceasta fiind prima data când Washington-ul eticheteaza în mod oficial forțele armate ale unei alte țari drept grup terorist.

Decizia, despre care criticii avertizeaza ca ar putea supune oficialitați militare și ale serviciilor de informații din SUA la acțiuni similare din partea unor guverne neprietenoase din strainatate, este de așteptat sa fie anunțata de catre Departamentul de Stat al SUA, probabil chiar în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

