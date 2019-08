Ursul panda Bei Bei de la gradina zoologica din Washington a sarbatorit joi implinirea a 4 ani, ultima sa aniversare in SUA inainte de a pleca in China, relateaza EFE. Pentru aceasta ocazie, Bei Bei a fost servit cu un tort de inghetata in trei culori rosu, galben si albastru, in cadrul unei festivitati transmisa in direct prin intermediul 'Panda Cam', dispozitivele webcam plasate in diferite colturi ale habitatului sau, care il filmeaza pe Bei Bei si pe parintii lui 24h/24. La fel ca sora sa Bao Bao si fratele lor mai mare Tai Shan, Bei Bei va fi trimis curand in China, in baza acordului…