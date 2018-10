Uraganul Michael, care a lovit cu toata forta nord-vestul Floridei, provocand cel putin decesul unei persoane, isi continua miercuri seara (ora locala) cursa sa devastatoare in Georgia vecina, transmite AFP.



Oficiali din comitatul Gadsden, Florida, au semnalat agentiei mentionate ca o persoana si-a pierdut viata in urma furtunii.



Chiar daca a scazut in intensitate, fiind retrogradat in categoria 1, pe o scara de 5, la ora 00,00 GMT, uraganul Michael se deplaseaza in continuare cu vanturi foarte puternice, de 150 km/h, deasupra sud-vestului Georgiei.



La Panama…