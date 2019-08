SUA. Uraganul Dorian creşte în intensitate. Florida, primul oraș afectat Uraganul Dorian, care inainteaza spre coastele statului american Florida, s-a intensificat vineri, ceea ce creste riscul ca rafalele puternice de vant si ploile torentiale sa afecteze numeroase regiuni o perioada de timp mai indelungata de la momentul in care fenomenul meteorologic va atinge zona de uscat, la inceputul saptamanii viitoare, relateaza Reuters. Centrul National al Uraganelor (NHC), cu sediul in Miami, a emis o avertizare de uragan valabila pentru nord-vestul Bahamas si a anuntat ca Dorian s-ar putea mentine la nivel extrem de periculos pe masura ce se va apropia de Florida,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

