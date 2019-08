Stiri pe aceeasi tema

- Uraganul se afla deasupra Oceanului Atlantic, la circa 925 de kilometri est de orasul West Palm Beach, Florida, si la 645 kilometri est de Bahamas, a precizat NHC in cel mai recent buletin informativ, emis la ora 00:30 GMT.Intensificarea uraganului Dorian, care inainteaza spre coastele…

- Uraganul Dorian, care inainteaza spre coastele statului american Florida, s-a intensificat vineri, ceea ce creste riscul ca rafalele puternice de vant si ploile torentiale sa afecteze numeroase regiuni o perioada de timp mai indelungata de la momentul in care fenomenul meteorologic va atinge zona…

- Uraganul Dorian, care inainteaza spre coastele statului american Florida, s-a intensificat vineri, ceea ce creste riscul ca rafalele puternice de vant si ploile torentiale sa afecteze numeroase regiuni o...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza romanii care se afla sau vor sa calatoreasca in SUA ca unele zone vor fi afectate in perioada 29 august - 3 septembrie de uraganul „Dorian”, fiind posibil ca aeroporturi, poduri, viaducte sau drumuri sa fie inchise circulatiei calatorilor. „Ministerul Afacerilor…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis o atenționare de calataorie pentru SUA din cauza uraganului Dorian. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Statele Unite ale Americii ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Statele Unite ale Americii ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in intervalul de timp 29 august - 3 septembrie, pentru teritoriile aflate in Oceanul Atlantic…

- Rafale de vant care au atins 130 de kilometri pe ora si copaci prabusiti sunt efectele raportate pana in prezent ale trecerii furtunii Dorian, devenita uragan de categoria 1 pe scara Saffir-Simpson (cu cinci niveluri de intensitate), prin Insulele Virgine Americane, relateaza EFE, citata de Agerpres.…

- Furtuna tropicala Erick a crescut in intensitate luni si s-a transformat in uragan in estul Oceanului Pacific, cu vanturi care ating viteze de 120 de kilometri pe ora, la aproximativ 1.600 de kilometri distanta de Big Island din Hawaii, urmand sa devina si mai puternica in orele urmatoare, au avertizat…