- Incepand cu data de 1 februarie, tarifele la transport la operatorul Livio Dario, se vor mari. Masura vine ca urmare a creșterilor prețului la combustibil și majorarea salariului minim pe economie. Proiectul de majorare a tarifelor va fi supus la vot in ședința de CJ din data de 25 ianuarie. Prin cererea…

- Camera Reprezentantilor a Congresului american a adoptat joi o lege de finantare temporara a guvernului, pana la data de 16 februarie, pentru a se evita 'oprirea' activitatii administratiilor federale, in asteptarea unui vot care se anunta mult mai strans in Senat, transmite AFP. …

- Aparatura și rețelele uzate fizic și moral, numarul mic de abonați și incasarile tot mai mici au determinat Consiliul Local sa avizeze favorabil, in ședința ordinara din luna decembrie, proiectul de hotarare privind desființarea Serviciului “Stația de Radioficare” Huși. Consiliul Local (CL) Huși a aprobat,…

- Congresul american, cu majoritate republicana, a adoptat joi finantarea temporara a statului federal, amanand pana la 19 ianuarie urmatorul termen limita bugetar si evitand astfel orice paralizie a administratiilor, informeaza AFP, citat de agerpres.ro. Senatul a aprobat cu 66 de voturi contra…

- Unda verde pentru programul Prima Casa. Parlamentul a votat in lectura a doua legea care vine in sustinerea tinerilor dornici de a-si cumpara o locuinta, dar care nu au bani suficienti si nici ce sa puna in gaj, pentru a lua un imprumut ipotecar.

- Senatul a votat miercuri, in calitate de for decizional, proiectul care modifica Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, una dintre prevederi fiind legata de sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie care primeste competente pentru orice infractiuni savarsite de magistrati.

- Senatul american a aprobat, miercuri, cel mai amplu plan de reforma fiscala din ultimii 30 de ani, reprezentand una dintre cele mai mari victorii legislative ale Administratiei Donald Trump din acest an, relateaza CNN. Planul de reforma fiscala a fost aprobat in Senatul american cu 51…

- Camera Reprezentantilor a aprobat, marti seara, cel mai amplu plan de reforma fiscala din ultimele trei decenii, insa proiectul propus de Administratia Donald Trump are nevoie si de votul Senatului, informeaza agentiile Reuters si Associated Press.

- Congresul SUA va incepe marti sa voteze cea mai mare reforma a sistemului fiscal din ultimii 30 de ani, aceasta urmand sa fie prima victorie legislativa majora a Partidului Republican in mandatul presedintelui Donald Trump, transmite Reuters. Camera Reprezentantilor, cea care a introdus proiectul…

- Proiectul de buget pentru anul 2018 este un act normativ premergator disponibilizarilor colective in cadrul administratiei publice locale si centrale, considera Sindicatul National al Functionarilor Publici (SNFP). "Atragem atentia ca sumele proiectate pentru cheltuielile de personal aferente anului…

- Senatul a decis, luni, in calitate de Camera decizionala, abrogarea prevederii potrivit careia educatorii si invatatorii trebuiau sa absolve studii universitare de licenta, in profilul postului, pentru a-si continua activitatea in functiile didactice, anunta Agerpres. Camera Deputatilor a adoptat, pe…

- Senatul va dezbate, in sedinta plenului de marti, in calitate de Camera decizionala, propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Documentul a fost adoptat in urma cu o saptamana de Camera Deputatilor. Proiectul a ...

- Presedintele american, Donald Trump, a promulgat vineri legea privind finantarea, adoptata cu o zi inainte de Congres, permitand astfel evitarea, cel putin temporara, a unei inchideri a administratiilor federale, transmite AFP. Camera Reprezentantilor, apoi Senatul au adoptat joi seara…

- Președintele american, Donald Trump, a promulgat vineri legea privind finanțarea, adoptata cu o zi inainte de Congres, permițand astfel evitarea, cel puțin temporara, a unei inchideri a administrațiilor federale, transmite AFP. Camera Reprezentanților, apoi Senatul au adoptat joi seara…

- Guvernul a aprobat o serie de masuri fiscal-bugetare prin aplicarea carora se asigura sustenabilitatea cheltuielilor publice si mentinerea in 2018 a tintei de deficit bugetar sub 3% din PIB, informeaza Executivul intr-un comunicat. Potrivit sursei citate, aplicarea acestor măsuri asigură un…

- Camera Reprezentantilor a SUA a votat marti, in unanimitate, taierea fondurilor pentru Autoritatea Nationala Palestiniana (ANP) atat timp cat aceasta continua sa acorde ajutor financiar familiilor palestinienilor condamnati sau intemnitati de catre Israel dupa atentate, relateaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Camera Reprezentanților a SUA a votat marți, in unanimitate, taierea fondurilor pentru Autoritatea Naționala Palestiniana (ANP) atat timp cat aceasta continua sa acorde ajutor financiar familiilor palestinienilor condamnați sau intemnițați de catre Israel dupa atentate, relateaza AFP. Sursa…

- Senatul a adoptat, luni, in calitate de prima Camera sesizata, cu 68 de voturi "pentru" si 36 "impotriva", proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante pe perioada vacantei parlamentare. Senatorul liberal Daniel Fenechiu a anuntat ca grupul PNL nu sustine acest proiect, conform…

- Demarate in toamna anului 2015, lucrarile de modernizare a infrastructurii locale, derulate prin Masura 322 – din Programul National pentru Dezvoltare Rurala, se apropie de final. Este vorba despre alimentarea cu apa si introducerea sistemului de canalizare, cu statie de epurare, in satul…

- Senatul SUA a aprobat planul de reforma fiscala: reduceri substantiale de impozite pentru companii, facilitati modeste pentru persoane fizice si familii. Proiectul de lege va afecta grav sistemul medical ,,Obamacare" Proiectul de reforma fiscala a fost aprobat cu 51 de voturi pentru…

- Atacul a vizat o baza militara iraniana situata in zona Al-Kiswah, la 15 kilometri sud-vest de Damasc, anunta Televiziunea publica siriana si postul Al Jazeera. Potrivit editiei de limba araba a postului Sky News, avioanele de vanatoare israeliene au tranzitat spatiul aerian libanez si au lansat…

- Incidentul rutier a avut loc sambata in jurul orei 3.00 (5.00, ora Romaniei), la intersectia strazilor Stockwell / Sidney, in sud-vestul Londrei, informeaza publicatiile The Guardian si Evening Standard. Un individ a lovit aparent intentionat un grup de pietoni cu un vehicul marca Volkswagen…

- Proiectul de reforma fiscala a fost aprobat cu 51 de voturi pentru si 49 impotriva in Senatul SUA, unde republicanii au o majoritate limitata. Un senator republican, Bob Corker, a votat contra planului de reforma fiscala. Legea prevede reduceri substantiale de impozite pentru companii, facilitati…

- Președintele american Donald Trump a obținut o victorie importanta odata cu adoptarea de catre Senat, in noaptea de vineri spre sambata, a unei reforme istorice a fiscalitații și a unei uriașe reduceri de impozite, transmite AFP. Textul, adoptat cu un scor strâns, de 51 de voturi la…

- Guvernul a inclus pe lista substanțelor stupefiante și psihotrope, cu efect psihoactiv, interzise în România, 14 noi substanțe, în conformitate cu cerințele/recomandarile Organismului Internațional pentru Controlul Stupefiantelor al Organizației Națiunilor Unite. ”Masura are…

- Senatul a adoptat tacit un proiect de lege care impune Guvernului constructia, in doar patru ani, a unei autostrazi de 311 kilometri, cu un cost estimat la circa 9 miliarde de euro. Autostrada ar trebui sa lege Targu Mures de Iasi si Ungheni si s-ar numi „Autostrada Unirii". In 10 ani, insa, Ministerul…

- Senatul a adoptat tacit, în ședința plenului de luni, proiectul de aprobare a OUG 66/2017 prin care Institutul Național de Cercetare Medico-Militara ''Cantacuzino'' va fi înființat prin trecerea Institutului Național de Cercetare "Cantacuzino"

- Proiectul de lege privind produsele agroalimentare ecologice are ca obiect de reglementare completarea art. 8 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2000, in sensul de a nu fi afectate platile directe acordate fermierilor in situatia in care se constata o contaminare accidentala a solului cu substante…

- Angajații part-time, care lucreaza doar cateva ore pe zi, vor veni practic cu bani de acasa pentru a plati taxele la stat in cazul in care contractele lor sunt de mai puțin de 665 de lei brut, aceasta fiind una dintre aberațiile ”revoluției fiscale”, care urmeaza sa fie implementate de la 1 ianuarie…

- La fel cum se intamplase deunazi la Senat, si Comisia pentru Aparare din Camera Deputatilor a avizat favorabil achizitia sistemului de rachete sol-aer Patriot. Proiectul de lege a primit raport favorabil din partea deputatilor care fac parte din Comisia amintita, urman ca in orele urmatoare sa ajunga…

- Senatul adoptat in sedinta plenului de luni, in calitate de prima Camera sesizata, proiectul de lege al Guvernului pentru inzestrarea Armatei prin care se vor achizitiona sapte sisteme de rachete...

- Departamentul de Stat al SUA a dat unda verde vanzarii de sisteme de rachete Patriot catre Polonia, tranzacție estimata la 10,5 miliarde de dolari, a anunțat vineri seara Pentagonul, potrivit Reuters. Polonia, care este membra a NATO, și-a intensificat eforturile de consolidare a apararii…

- Departamentul de Stat al SUA a dat unda verde vanzarii de sisteme de rachete Patriot catre Polonia, tranzactie estimata la 10,5 miliarde de dolari, a anuntat vineri seara Pentagonul, potrivit Reuters.

- Congresul american a adoptat joi cheltuieli militare de aproape 700 de miliarde de dolari pentru anul bugetar 2018, mai mult decat ceruse președintele Donald Trump, relateaza AFP. Senatul a adoptat definitiv aceasta lege joi, în unanimitate, dupa validarea ei, marți, în…

- Majoritatea republicana din Senatul american a adaugat abrogarea obligației universale de achiziție a unei asigurari de sanatate la proiectul sau de reforma privind sistemul fiscal, o noua tentativa de indeplinire a unei promisiuni electorale a lui Donald Trump, pana in prezent eșuata, relateaza…

- Senatul a respins, in sedinta plenului de luni, initiativa legislativa a UDMR prin care se propunea ca ziua de 15 martie sa fie consacrata ca sarbatoare a comunitatii maghiare din Romania, iar angajatii maghiari sa primeasca o zi libera pentru a participa la manifestari, potrivit Agerpres.

- Senatul a respins, în ședința plenului de luni, inițiativa legislativa a UDMR prin care se propunea ca ziua de 15 martie sa fie consacrata ca sarbatoare a comunitații maghiare din România, iar angajații maghiari sa primeasca o zi libera pentru a

- Senatul a adoptat tacit, adica fara niciun fel de dezbatere și fara vreun vot in plen, proiectul de lege depus de opt parlamentari UDMR de modificare a Codului penal, Codului de procedura penala și a Legii privind executarea pedepselor.

- Senatul a adoptat tacit un act normativ prin care se vrea înlocuirea detenției cu supravegherea cu ajutorul brațarii electronice. Masura executarii la domiciliu a pedepsei prin supraveghere cu brațara electronica se poate aplica doar pentru pedepsele de pâna la trei ani…

- Parcagiii ilegali risca pana la doi ani de inchisoare; Senatul a adoptat proiectul de lege, care va merge la Camera Deputaților, for decizional. Propunerea legislativa privind combaterea exploatarii ilicite a locurilor de parcare a fost initiata de senatorul PNL Alina Gorghiu si deputatul PNL Ovidiu…

- In centrul atentiei sunt Tony Podesta, un activist democrat, si Vin Weber, fost congresman republican care are si el firma de lobby, Mercury LLC. Exista suspiciuni ca cei doi au participat la activitati de lobby desfasurate in Ucraina de Paul Manafort si Rick Gates in baza unor contracte de milioane…

- Modificarea regulamentului Comisiei SRI, in sensul obligarii celor invitati sa se prezinte la audieri, starneste contre intre parlamentari. Senatul pregateste un punct de vedere contrar sesizarii de neconstitutionalitate depusa de PNL.Comisia pentru constitutionalitate, libertati civile si…

- Senatul a adoptat mult așteptata Lege a prevenirii, promisa și asumata de Liviu Dragnea inca din campania electorala. Principalul scop al acestei legi este ca instituțiile de control sa previna producerea infracțiunilor economice și nu sa aplice amenzi indiferent de situația gasita.Senatul…

- Senatul a adoptat legea privind mecanismul de plata defalcata a TVA, cunoscut mai ales ca split TVA. Potrivit modificarilor aduse in comisia de buget-finante, urmeaza ca aceasta masura de split TVA sa se aplice doar pentru firmele aflate in insolventa, faliment si cele care la finalul anului 2017…

- Cele mai recente date prezentate de Facebook - este vizata jumatate din populatia din SUA cu varsta de votare - depasesc cu mult informatiile anterioare. Acestea apar in marturia scrisa furnizata parlamentarilor americani inaintea audierilor privind interferentele Rusiei in alegerile prezidentiale…

- Deputatul roman din partea PNL, Daniel Gheorghe, a inițiat un proiect de lege care prevede posibilitatea ca etnicii romani din afara granițelor țarii și care fac parte din comunitațile romanești din afara Romaniei sa poata solicita cetațenia romana, motivand ca acest lucru ar contribui la redresarea…

- Romania ar putea primi, in 2018, 40 de refugiați sirieni care acum se afla pe teritoriu Turciei. Cota este prevazuta in nota de fundamentare a unui proiect de hotarare a Ministerului de Interne. Romania ar urma sa primeasca anul viitor 40 de refugiați sirieni aflați acum in custodia Turciei. Masura…

- Președintele american Donald Trump a aprobat joi publicarea a mii de dosare privind asasinarea președintelui american John F. Kennedy, dar a amanat dezvaluirea unor documente "sensibile", au indicat responsabili ai administrației sale, citați de AFP. Se aștepta publicarea…

- Senatul american a aprobat marți un nou pachet de ajutor in valoare de 36,5 miliarde de dolari pentru regiunile recent sinistrate in urma uraganelor, precum Puerto Rico, și a incendiilor, in cazul Californiei, transmite AFP. Dupa Camera Reprezentanților, pe 12 octombrie, senatorii…