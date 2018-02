SUA: Un tribunal confirma dreptul unui cofetar de a refuza sa vanda un tort de nunta pentru un cuplu de lesbiene

Stiri pe aceeasi tema

- In data de 22 februarie, la Targu Jiu va avea loc un eveniment important care a bucurat peste 1.123 de cupluri de-a lungul a 14 ani. Este vorba despre „Nunta de Aur”, ocazie in care cei varstnici vor fi pentru o zi in centrul atenției publice. „Seniorii” care vor participa la acest eveniment…

- Mama unui baiețel in varsta de 8 ani a trait niște momente incredibile in sala de judecata a unui tribunal din Romania.Odata ce mama a plecat sa munceasca in strainatate, tatal copilului a intentat divorț și a obținut custodia completa asupra baiețelului pe care nu l-a mai lasat sa-și vada mama.Femeia…

- Cum le-a raspuns fiica lui Florin Salam celor care au intrebat-o de nunta. Betty traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Catalin, iar recent, cei doi au vorbit și despre casatorie. Totuși, bruneta a fost deranjata atunci cand unul dintre admiratori a adus in discuție acest subiect. „Universal…

- Gata oricand sa emita opinii in valuri, ambasadorul american nu a putut sa-si spuna parerea despre noul guvern. Intrebat ce parere are despre noul Executiv instalat la Palatul Victoria, Hans Klemm a recunoscut ca habar nu are ce sa spuna. Si asta pentru ca nu o cunoaste pe Viorica Vasilica Dancila si…

- Deea și Dinu Maxer știu foarte bine ca se fac bani frumoși la nunți și botezuri, astfel ca au facut programe speciale pentru a fi cat mai solicitați la astfel de evenimente. Tariful lor nu este deloc unul mic. Deea și Dinu Maxer, care și-au petrecut cea mai recenta vacanța in Maroc , formeaza un cuplu…

- Corina Caragea si logodnicul ei s-au intors in Romania, dupa cateva saptamani de vacanta absolut superbe. Invitata intr-un platou de televiziune, prezentatoarea stirilor sportive de la PRO TV, a vorbit despre ziua in care va imbraca rochia alba de mireasa. De asemenea, ea a marturisit si care e tara…

- Americanii David si Louise Turpin au fost inculpati pentru tortura si punerea in pericol a celor 13 copii ai lor. Cei doi au fost descoperiti, dupa ce o fiica al lor, de 17 ani, a reusit sa sune duminica la 911, iar apoi politistii au descoperit "casa terorii" din Perris, California.Anchetatorii…

- Un cuplu din California este acuzat de politia americana ca si-a tinut flamanzi si in captivitate cei 13 copii. Desi sapte dintre acestia atinse demult varsta maturitatii, felul in care aratau, in momentul cand au fost salvati, i-a ingrozit pe martorii scenei.

- O adolescenta, de 17 ani, a scapat dintr-o casa din Perris, California, duminica, unde a fost ținuta in captivitate alaturi de cei 12 frați și surori in condiții mizerabile potrivit poliției. Ostaticii au varste curprinse intre 18 și 29 de ...

- Un cuplu din California a fost retinut de catre autoritati sub acuzatia de tortura dupa ce politia i-a salvat pe cei treisprezece copii subnutriti ai acestora ce erau tinuti in lanturi in casa.

- La o saptamina dupa ce Guvernul a anunțat o reforma, in urma careia femeile ar fi dobindit dreptul de a lucra in baruri fara sa fie nevoite sa obțina un permis special, președintele a precizat ca a aflat despre aceasta inițiativa din ziare. Vestea a stirnit nemulțumire pentre calugarii budiști, care…

- Premierul Mihai Tudose si-a inaintat luni seara demisia din functie, urmand ca aceasta sa fie transmisa Administratiei Prezidentiale in cursul zilei de marti, se arata intr-un comunicat al Executivului remis redacției STIRIPESURSE.RO."Premierul Mihai Tudose si-a inaintat in aceasta seara demisia…

- Un cuplu din California a trecut printr-o experiența incredibila în timp ce se plimba cu mașina. Automobilul în care se aflau a fost luat de un torent de noroi și nu au mai putut avea control asupra lui. Barbatul a povestit ca nu credea ca mai are vreo șansa sa scape cu viața…

- Bianca Rus este in culmea fericirii si este pregatita sa faca pasul cel mare, alaturi de iubitul ei, care a cerut-o de sotie in urma cu cateva luni. Vedeta vrea ca pana la nunta sa slabeasca mai multe kilograme, insa daca nu va reusi, nu va fi o piedica in organizarea marelui eveniment A

- Un american care a venit in vizita in Romania, la București, in perioada 30 iunie – 5 iulie 1981 a fotografiat un cuplu de romani care se casatorea la Biserica Stavropoleos. Acum, barbatul ii cauta ca sa le dea pozele de nunta inapoi!

- In urma cu 36 de ani, un american se afla in Romania, atunci cand a nimerit la nunta a doi romani. Nu numai ca a nimerit, americanul a fost invitat de miri la ceremonie. Barbatul strain era singurul de la nunta care avea un aparat fotografic. Așa ca le-a facut proaspat insurațeilor o fotografie pe care…

- O femeie de 31 de ani, de profesie psiholog, a avut parte de nunta pe care și-a dorit-o, însa nu și de locația mult visata. Femeia suferea de cancer și a fost nevoita sa-și faca nunta în spital. Heather și Dave Mosher s-au casatorit cu doar câteva zile înainte…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, afirma ca este o dovada de ipocrizie din partea fostului consilier general si actual deputat Nicusor Dan de a „plange de grija taximetristilor de la firmele cu aplicatii” dupa ce i-a abandonat pe bucuresteni pentru un post mai bine platit in Parlament. Nicusor…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a fost intrebat, la o emisiune televizata, daca anul 2018 va aduce o nunta pentru el. „E posibil", a fost raspunsul presedintelui PSD. El nu a dat alte detalii. Dragnea a mai fost intrebat care este cea mai mare ingrijorare in ceea ce priveste anul 2018 legat de situatia…

- Jurnalistul Liviu Avram de la Adevarul scrie ca presedintele Comisiei Juridice din Camera Deputatilor, Eugen Nicolicea, a absolvit Dreptul la Universitatea Spiru Haret, filiala din Drobeta Turnu Severin, forma de „Invatamant la Distanta”. Nicolicea este unul dintre cei mai activi deputați care a depus…

- Potrivit CV-ului publicat pe site-ul Parlamentului, Eugen Nicolicea este de profesie inginer. Deputatul PSD a absolvit Facultatea de Electronica - sectia Calculatoare Electronice. Nici in acest caz nu sunt precizate Universitatea si anul. Jurnalistii de la adevarul.ro au solicitat un raspuns din partea…

- Situații foarte diferite pentru cele doua formații de baschet timișorene din elita. BC SCM Timișoara a invins și pe terenul celor de la Phoenix Galați, scor 83-73, și ramane alaturi de prima clasata, U-BT Cluj, cu doar doua infrangeri stagionale. In schimb, BC Timba a pierdut pe teren propriu cu CSM…

- Printul consort Philip, Duce de Edinburgh, sotul Reginei Elisabeta a Marii Britanii si tatal printului Charles, vorbește pentru prima data despre varul sau, Regele Mihai. In exclusivitate, pentru ProTV, autorul interviului, producatorul de film John Florescu, a oferit un fragment din discuția pe care…

- Curtea Constituționala a declarat constituționale prevederile din Codul electoral potrivit carora președintele Republicii Moldova nu are dreptul sa fie membru al vreunui partid politic și nu indeplinește nicio alta funcție publica. Decizia a fost pronunțata cu puțin timp in urma de magistrații CCM,…

- Aleksandra se lupta de ani de zile cu un sistem absurd care-i refuza de dreptul la viata. Ea nu are un act de identitate, iar reprezentantii statului ridica din umeri, motivand ca Aleksandra nu este cetatean roman, cu toate ca traieste in judetul Gorj chiar de la putin timp de la nastere, iar tatal…

- Aleksandra se lupta de ani de zile cu un sistem absurd care-i refuza de dreptul la viata. Ea nu are un act de identitate, iar reprezentantii statului ridica din umeri, motivand ca Aleksandra nu este cetatean roman, cu toate ca traieste in judetul Gorj chiar de la putin timp de la nastere, iar tatal…

- Sapte romani au pledat vinovați in fața unei instanțe federale din SUA in dosarul unei scheme de fraude la bancomate ce s-a desfașurat in Massachusetts și alte cateva state americane, potrivit Seattle Times. Sentința urmeaza sa fie pronunțata pe 15 martie.

- In conditiile in care pretul cafelei robusta a scazut cu 18% in 2017, cultivatorii din Vietnam, al doilea mare producator mondial de cafea, au vandut doar o mica parte din recolta pe care preconizeaza sa o stranga in acest sezon, urmand ca restul sa il vanda la primavara, informeaza Bloomberg.

- Dupa ce Printul Harry si Meghan Markle si-au anuntat logodna pe 27 noiembrie, Palatul Kensington a dezvaluit deja ca nunta va avea loc in luna mai 2018. Asta inseamna ca viitori miri au la dispozitie doar cinci luni pentru a organiza nunta regala. Desi logodnele regale tind sa fie scurte de obicei –…

- Binecunoscuta cantareața Corina Bud a fost foarte explicita in privința casatoriei și a nunții. Ea și-a spus foarte clar parerea in acest sens. Corina Bud a format un cuplu cu Nelu Bud timp de aproximativ 20 de ani . In urma relației lor s-a nascut Robin, acum in varsta de șapte ani. Corina Bud, care…

- Sute de pacienti sunt in pericol de moarte pentru ca tratamentul de care depinde viața lor lipsește de luni bune din spitale. Firmele care aduceau imunoglobuline in Romania au decis sa se retraga de pe piața farmaceutica din țara noastra. ...

- Meghan Markle, viitoarea mireasa a prințului Harry, nu este la prima casatorie. Actrița americana a mai fost maritata doi ani cu Trevor Engelson, un producator de cinema și televiziune. Sursa foto: www.hellomagazine.com Cei doi s-au cunoscut în 2004 și au avut o relație…

- La data de 28 noiembrie a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Turceni au depistat in trafic un barbat, de 61 de ani, din municipiul Constanta, județul Constanta, in timp ce conducea un autoturism, pe DE 79, Plopsoru, avand dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice suspendat. …

- Presedintele tarii nu va mai putea refuza numirile in functiile de presedinte si vicepresedinti ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), fiind obligat sa accepte propunerile CSM, a decis, vineri, comisia parlamentara condusa de Florin Iordache, dupa dezbateri aprinse. Comisia va decide azi si…

- Presedintele tarii nu va mai putea refuza numirile in functiile de presedinte si vicepresedinti ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), fiind obligat sa accepte propunerile CSM, a decis, vineri, comisia parlamentara condusa de Florin Iordache, dupa dezbateri aprinse. Comisia va decide azi si…

- Presedintele tarii nu va mai putea refuza numirile in functiile de presedinte si vicepresedinti ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), fiind obligat sa accepte propunerile CSM. Amendamentul propus in primavara de CSM a fost adoptat, vieri, in comisia speciala din Parlament, cu 11 voturi ”pentru”,…

- Presedintele nu poate refuza numirea conducerii instantei supreme Parlamentarii comisiei speciale privind justitia au adoptat, vineri, un amendament referitor la numirea conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, potrivit caruia presedintele Romaniei nu poate refuza numirea acestora. „(2)…

- O noua restrangere a atributiilor presedintelui in privinta numirilor din justitie. Comisia speciala privind justitia a adoptat un amendament care prevede ca presedintele Romaniei nu poate refuza numirea conducerii instantei supreme „(2) Presedintele Romaniei nu poate refuza numirea in functiile…

- Comisia parlamentara care dezbate legile Justitiei, condusa de Florin Iordache, va decide azi procedura de numire si de revocare a procurorilor-sefi. Conform legii actuale, presedintele tarii are ultimul cuvant in circuitul de numire si de revocare. Ieri, seful statului a fost scos din procedura de…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Bruxelles, solicitat sa comenteze amendamentul aprobat in comisie prin care presedintele nu mai poate refuza motivat o singura data numirea judecatorilor si procurorilor, ca aceasta "este o incercare nepotrivita si nu va

- Legea nr. 216/2017 pentru completarea articolului 65 din Legea nr. 263/2010, publicata luni in Monitorul Oficial, a intrat, de ieri, in vigoare! Ea reduce procentele de penalizare pentru cei pensionați anticipat parțial din ianuarie 2011 pana in iulie 2016

- Calin Popescu Tariceanu confirma ca ALDE și PSD se afla in tabere diferite in ceea ce privește legea alegerilor in doua tururi de scrutin pentru primari. Șeful Senatului a anunțat ca a avut o ședința de coaliție in care și-a informat partenerii despre faptul ca ALDE nu va vota alaturi de PSD, pentru…

- Un cuplu din China a vrut sa aiba parte de un album de nunta inedit, așa ca a organizat ședința foto intr-un loc mai puțin obișnuit. Ei au facut un traseu montan și s-au cațarat pe o stanca, doar pentru a avea fotografii memorabile. Un moment memorabil are nevoie și de fotografii pe masura. Așa a parut…

- Folosirea alfabetului latin in regiunea separatista din stanga Nistrului - pentru ceea ce acolo se mai numeste "limba moldoveneasca" - se pedepseste cu o amenda de peste 50 de euro, potrivit unui comunicat al Promo-LEX, un ONG care promoveaza democratia si drepturile omului si care a realizat un…