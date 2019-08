Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar a provocat haos joi in Missouri (SUA), intrand puternic inarmat si cu o vesta antiglont intr-un magazin Walmart, din acelasi lant in care s-a produs si atacul armat de sambata din El Paso (Texas), inainte de a fi arestat, transmite EFE, potrivit Agerpres. Un purtator de cuvant al Departamentului…

- Un tanar de 21 de ani a deschis focul sambata in zona hypermarketului Walmart din El Paso (Texas), frecventat de comunitatea hispanica, ucigand 20 de persoane si ranind alte 26 inainte de a fi arestat. O parte din raniti se afla in stare critica.

- Un individ îmbracat cu vesta de protecție a tras focuri de arma în orașul Dayton din Ohio, duminica, omorând 9 persoane, printre care și pe sora sa, scrie Reuters. Alte 27 de persoane au fost ranite. Ofițerii de poliție care patrulau în zona au ajuns la fața locului în…

- "In mai putin de un minut, primii politisti din Dayton sositi la fata locului l-au neutralizat pe tragator", a spus Whaley intr-o conferinta de presa, precizand ca din cei 27 de raniti 15 au fost externati. Suspectul, despre care Whaley nu a spus daca a fost identificat, a folosit o pusca…

- Un grup care a strâns milioane de dolari într-o campanie inițiata cu ajutorul GoFundMe a anunțat ca a început construcțiile zidului de la granița cu SUA, pe proprietate privata, scrie CNN. Grupul "We Build the Wall" ("Noi construim zidul"), fondat de un…