Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din București au reținut un barbat in varsta de 26 de ani care practica fara drept profesia de medic. Barbatul profesa intr-un cabinet din Sectorul 3. In timp percheziției, polițiștii au gasit mai multe ștampile care erau inscripționate cu mai multe specializari medicale. Alaturi de ștampile,…

- Politistii salajeni au depistat, in zilele sfarșitului de saptamana trecut, patru șoferi care conduceau pe drumurile salajene sub influența bauturilor alcoolice. In toate cazurile au fost intocmite dosare penale iar cei in cauza risca, daca vor fi gasiți vinovați, pedeapsa cu inchisoarea. In perioada…

- Pana la sapte ani de inchisoare va putea face crescatorul de animale pentru nerespectarea normelor și instrucțiunilor tehnice privind efectuarea montei... The post Fermierii risca inchisoarea daca n-au grija de calitatea genetica a animalelor appeared first on Renasterea banateana .

- Doua focare de pesta porcina au aparut in Arad si Timis. Un vanzator care face trafic cu animale fara acte veterinare a contaminat doua judete. Individul ... The post Vanzatorul ilegal care a adus pesta porcina in Arad și Timiș risca inchisoarea appeared first on Renasterea banateana .

- Cativa romani care au tinut sa taie porcul in stil traditional romanesc risca sa ajunga la inchisoare. Mai mult, ei risca sa primeasca si o amenda de 150.000 de euro. Vecinii au chemat politia, fiind i...

- Este sezonul petardelor, o afacere care prospera in aceste zile. Si oficial, si la negru. Cand polițiștii care pazesc piețele se intorc cu spatele, comerciantii vand ilegal petarde și artificii periculoase cu 400 și chair cu 500 de lei setul.

- Fanii celebrei cantarețe Shakira sunt in stare de șoc! Dupa ce s-a zvonit ca ar avea mari probleme de sanatate și chiar in casnicie, acum a ieșit la iveala faptul ca artista ascunde un secret pe care nimeni nu l-ar fi banuit. Acum, Shakira risca sa ajunga la inchisoare. Motivul?