Intr-un mesaj publicat marti pe forumul Medium si modificat miercuri, Ethan Zuckerman, directorul Center for Civic Media din cadrul MIT, a anuntat ca, desi nu a avut niciodata vreo legatura directa cu Jeffrey Epstein, va parasi institutia la sfarsitul anului scolar 2019-2020.



"Logica mea a fost simpla: activitatea grupului meu vizeaza justitia sociala si includerea indivizilor si a punctelor de vedere marginalizate. Este greu sa faci asta in mod serios intr-un loc care si-a incalcat in mod flagrant propriile reguli lucrand cu Epstein si ascunzand aceasta relatie", a scris Zuckerman…