Stiri pe aceeasi tema

- Washington, 5 oct /Agerpres/ - Presedintele american, Donald Trump, va primi vineri un raport oficial despre starea complexului industrial de aparare al SUA care recunoaste "vulnerabilitati semnificative" in aceasta retea responsabila de producerea si mentinerea arsenalului tarii, transmite EFE.…

- Statele Unite au decis sa puna la dispozitia NATO capacitatile lor in materie de aparare cibernetica pentru a contracara mai bine atacurile informatice provenind din Rusia, a anuntat la Bruxelles secretarul american al apararii James Mattis, informeaza France Presse. Intr-o discutie cu presa, seful…

- Washingtonul este preocupat de discutiile ce au loc intre India si Rusia pentru cumpararea de sisteme de aparare antiaeriana S-400. Congresul american a adoptat in 2017 o lege, sustinuta atat de republicani, cat si de democrati, care impune sanctiuni economice oricarei tari sau entitati…

- Un responsabil de rang inalt al Pentagonului a avertizat India ca nu exista nicio garantie ca nu va supusa sanctiunilor americane daca va achizitiona armament rusesc, transmite AFP. Washingtonul este preocupat de discutiile ce au loc intre India si Rusia pentru cumpararea de sisteme de…

- Fortele militare ale Chinei si-au extins operatiunile cu bombardiere in ultimii ani, „antrenandu-se pentru atacuri“ contra Statelor Unite si aliatilor sai, a anuntat Pentagonul intr-un raport publicat joi, scrie The Guardian.

- China a dezvoltat capacitatile fortei sale aeriene si se antreneaza, probabil, pentru a viza tinte americane in Pacific, inclusiv teritoriul Guam, potrivit unui raport al Pentagonului privind capacitatile militare ale Chinei, publicat joi si citat de AFP. In cursul ultimilor trei ani,…

- Președintele Donald Trump susține ca datorita lui, țarile membre NATO au crescut cheltuielile pentru aparare, cand, de fapt, motivul este presedintele rus Vladimir Putin, sustine intr-o analiza Bloomberg. Luna trecuta, Jens Stoltenberg, secretarul generl al NATO, i-a mulțumit lui Trump „pentru influența…

- In 2018, industriei de aparare i-au fost acordate 69 de milioane de lei pentru investitii, de peste trei ori mai mult decat in 2017 si de peste patru ori mai mult decat in 2016 se arata intr-un raport al Ministerului Economiei.