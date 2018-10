Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul pastorului american Andrew Brunson, retinut in Turcia de aproape doi ani, a declarat miercuri ca a sesizat Curtea Constitutionala turca pentru a obtine eliberarea clientului sau aflat in prezent in arest la domiciliu, relateaza Reuters. Cazul lui Andrew Brunson, a carui urmatoare…

- Oficialii de rang inalt din cadrul Gardienilor Revoluției din Iran l-au numit pe președintele american Donald Trump „malefic și aventuros”, facand referire la sancțiunile economice impuse Iranului, relateaza agenția de presa de stat IRNA, scrie Mediafax.De asemenea, Ali Akbar Velayati , consilier…

- Presedintele american Donald Trump a contestat joi bilantul oficial de aproape 3.000 de morti din teritoriul american Puerto Rico dupa trecerea uraganului Maria, anul trecut, afirmand ca democratii au "umflat"...

- Presedintele american Donald Trump a contestat joi bilantul oficial de aproape 3.000 de morti din teritoriul american Puerto Rico dupa trecerea uraganului Maria, anul trecut, afirmand ca democratii au "umflat" cifrele ca sa-l submineze.

- Presedintele american Donald Trump a contestat joi bilantul oficial de aproape 3.000 de morti din teritoriul american Puerto Rico dupa trecerea uraganului Maria, anul trecut, afirmand ca democratii au "umflat" cifrele ca sa-l submineze, relateaza AFP. "Nu au murit 3.000 de oameni in cele doua uragane…

- Ministrul american al apararii, Jim Mattis, s-a declarat marti "absolut" favorabil crearii unui nou comandament militar pentru spatiu, fara a merge totusi pana la a spune ca isi doreste forta spatiala despre care a vorbit Donald Trump, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Trebuie sa consideram…

- Presedintele american Donald Trump a trimis la Senat nominalizarea lui Adrian Zuckerman pentru functia de ambasador extraordinar si plenipotentiar al SUA in Romania, informeaza un comunicat postat pe site-ul Casei Albe marti, 31 iulie.