- 'Vom incerca cu aceasta coalitie (...) sa oferim o escorta militara navala navelor comerciale' pentru a garanta libertatea navigatiei in aceasta zona strategica pentru transportul de petrol, a explicat generalul Mark Milley in fata unei comisii a Senatului care urma sa-i confirme numirea in functia…

- Dronele au avut ca tinta aeroportul din Jizan, a precizat coalitia intr-un comunicat difuzat de agentia oficiala de presa saudita SPA. Aceasta nu a raportat nici victime, nici pagube materiale. Rebelii houthi din Yemen revendicasera mai devreme atacuri cu drone asupra aeroporturilor de la…

- Ministrul rus pentru Energie, Alexander Novak, a declarat în urma unei întâlniri avute luni cu omologul sau iranian, Bijan Zanganeh, ca Moscova este interesata de menținerea Teheranului ca jucator egal pe piața globala a Energiei, scrie Mediafax, citând Reuters. Statele…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a anuntat duminica ca se va deplasa in Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite pentru a discuta despre criza din relatia cu Iranul, dupa o noua escaladare a tensiunilor dintre Washington si Teheran, informeaza AFP. "Vom discuta despre modul de a ne asigura ca…

- O inalta responsabila palestiniana, Hanan Ashrawi, a respins sambata primele detalii ale unui plan de pace american a carui componenta economica va fi prezentata saptamana viitoare in Bahrein si care vizeaza sa genereze investitii de 50 miliarde de dolari, estimand ca Washingtonul trebuie in primul…

- Armata americana a trimis si bombardiere B-52 in Orientul Mijlociu, o decizie care a avut ca scop contracararea amenintarilor din partea Iranului pentru trupele americane din regiune. Hook a facut aceste afirmatii vorbind cu reporterii la telefon inaintea unui summit de urgenta al liderilor arabi in…

- Președinția SUA a fost avertizata de serviciile secrete ca un conflict este iminent, Iranul pregatind atacuri asupra trupelor americane din Orientul Mijlociu. Șeful Pentagonului a confirmat ideea și a facut un apel catre regimul iranian pentru ”a inceta toate provocarile”. de Laura Ștefanuț Un razboi…