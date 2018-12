Stiri pe aceeasi tema

- John Kelly va parasi postul de secretar general al Casei Albe la finalul anului, a anuntat sambata presedintele Donald Trump in timpul unei intalniri cu presa, informeaza CNN. Trump a declarat: "John Kelly va pleca la finalul anului. Apreciez foarte mult munca lui". Presedintele…

- Presedintele Donald Trump a declarat, sambata, ca seful sau de cabinet, John Kelly, va parasi functia pe care o detine la Casa Alba pana la finalul lui 2018, transmit BBC si Reuters. Trump l-a descris pe Kelly drept un „asistent loial“.

- "John Kelly va pleca la sfarsitul anului", a declarat Donald Trump in fata jurnalistilor aflati la Casa Alba, precizand ca numele succesorului acestuia va fi anuntat in urmatoarele zile. In iulie 2017, seful statului l-a numit in functia de secretar general al Casei Albe pe ministrul securitatii…

- Presedintele Trump si prima doamna, Melania Trump, vor participa la funeraliile lui George Bush Sr, la Catedrala Nationala din Washington, a anuntat secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Sanders. „Se fac aranjamente pentru funeralii de stat”, a declarat ea.De asemenea, Casa Alba a emis…

- Oficialul rus a precizat, insa, ca aspecte legate de desfasurarea acestei intalniri mai trebuie inca puse la punct cu Washingtonul. Summitul G20 este programat pentru intervalul 30 noiembrie - 1 decembrie, și se va desfașura in Argentina. Cei doi șefi de stat au o potențiala lista de subiecte…

- Consilierii lui Trump l-au avertizat ca telefonul sau personal nu este securizat si ca spionii rusi intercepteaza conversatiile sale constant, dar presedintele refuza sa renunte la telefon, informeaza New York Times. Oficialii au declarat ca serviciile secrete americane au aflat de la guverne…

- Statele Unite au lansat o campanie cibernetica care vizeaza agenti rusi in incercarea de a reduce dezinformarile inainte de alegerile din 6 noiembrie pentru Congres, relateaza marti New York Times, precizand ca este prima astfel de operatiune cunoscuta pentru a proteja alegerile americane, relateaza…

- Dina Powell, fost adjunct al consilierului pentru securitate nationala, fusese vazuta drept o favorita a Casei Albe pentru postul de ambasador al SUA la ONU. Nikki Haley a anuntat marti ca va renunta la aceasta functie pana la finalul anului, demisie acceptata de presedintele Trump. Care sunt…