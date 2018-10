Stiri pe aceeasi tema

- Cinci polițiști au fost impușcați in cursul unui incident armat care a avut loc miercuri in orașul Florence din statul american Carolina de Sud, au anunțat autoritațile, precizand ca presupusul autor al incidentului a fost arestat, informeaza agenția The Associated Press.

- Numeroase regiuni erau acoperite de ape in sud-estul Statelor Unite, luni, dupa trecerea furtunii Florence, care a provocat cel putin 31 de morti si pagube ce au fost estimate la mai multe miliarde de dolari, relateaza marti AFP. Florence, deja retrogradata la depresiune tropicala, ar trebui sa se abata…

- De cateva zile, ochii intregii lumi sunt atintiti asupra uraganului Florence, care a lovit intre timp coasta de est a Statelor Unite, facand cinci victime in Carolina de Nord, printre care o femeie si bebelusul ei. Vineri dupa-amiaza, Florence a fost retrgradata de la uragan de categoria 1 la furtuna…

- Stare de urgența in capitala Statelor Unite, Washington, din cauza uraganului Florence, care urmeaza sa ajunga pe coasta de Est a Americii. Amenintate sunt si statele Maryland, Virginia, Carolina de Nord și de Sud.

- Furtuna tropicala Florence este asteptata sa se transforme intr-un "uragan major si periculos" pana luni, pe masura ce se apropie de Caraibe si de coasta estica a Statelor Unite, indica previziuni meteorologice, citate de DPA. Furtuna va afecta Insulele Bermude si Bahamas marti si miercuri,…

