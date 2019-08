Stiri pe aceeasi tema

- Polițistul acuzat ca l-ar fi asfixiat pe afroamericanul Eric Garner, care a murit in 2014 in timpul unei arestari in forța in New York, a fost concediat dupa cinci ani de la incident. Anunțul a fost facut, luni, de șeful Poliției din orașul american. James O'Neill, șeful Poliției din New York, a declarat…

- Politistul acuzat ca l-a asfixiat pe afro-americanul Eric Garner, decedat in cursul unei arestari in forta in 2104 la New York, un incident care a catalizat miscarea #BlackLivesMatter, a fost concediat, a anuntat luni seful politiei din metropola americana, transmite AFP potrivit Agerpres. James…

- O femeie din Rosiorii Mari, judetul Olt, il acuza pe soferul microbuzului scolar ca a pipait-o pe fiica sa in varsta de 13 ani. Mai mult, el i-ar fi adresat fetiței intrebari indecente. Mama fetei a mai spus ca politistul din sat a amanat-o și n-a putut inregistra plangerea decat dupa ce a sunat la…

- Cel care acum nu mai este angajat al Ikea, Tomasz K. (nu i s-a dezvaluit numele complet), a fost concediat dupa ce a contestat cu un citat din Biblie un mesaj prin care aceasta companie isi indemna angajatii sa se alature luptei impotriva homofobiei. ''Daca un barbat se va culca cu un alt…

- „Mascații” vasluieni au mers la primele ore ale dimineții la locuința unui polițist din Barlad, pentru o percheziție. Polițistul Cristian Alexandru Artene, de la postul de Poliție Voinești, este acuzat de diverse acte de corupție, a notat vremeanoua.ro. Politistul este acuzat de omisiunea sesizarii…