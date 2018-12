SUA - Un piton de 5,4 metri a fost capturat în comitatul Miami-Dade Un piton birmanez lung de 5,4 metri a fost capturat intr-o zona mlastinoasa si salbatica din comitatul Miami-Dade, unde aceasta specie invaziva este prezenta si provoaca daune ecosistemului, a informat miercuri Fish and Wildlife (FWC) din Florida, relateaza miercuri EFE.



FWC a postat pe contul sau de Facebook o fotografie impresionanta cu pitonul lungit pe un trotuar.



"In lunile mai reci este probabil ca populatia sa vada pitoni ziua", a declarat un purtator de cuvant a FWC.



Pitonul birmanez, un sarpe constrictor urias originar din Asia, are un impact negativ… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

