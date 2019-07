Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentantilor, controlata de Partidul Democrat, a votat, marti, o rezolutie prin care sunt condamnate ca rasiste comentariile lui Trump prin care acesta invita patru membre democrate ale Congresului ”sa se intoarca de unde au venit”.

- ”Cand alesele de stanga radicala vor cere ele insele iertare tarii noastre, poporului Israelului si chiar Presedintelui pentru (...) lucrurile teribile pe care le-au spus?”, a scris seful statului american luni pe Twitter.

- "Dupa esecul rasunator al tuturor acestor moduri de agresiune impotriva Venezuelei, administratia (lui Donald) Trump vrea sa distruga procesul de dialog politic intre guvern si opozitie", a declarat intr-o postare pe Twitter ministrul venezuelean de externe Jorge Arreaza. Guvernul american vrea "sa…

- Relatiile dintre Statele Unite si Marea Britanie s-au tensionat dupa publicarea unor telegrame diplomatice in care ambasadorul, Kim Darroch, a criticat dur administratia Trump. Presedintele american a afirmat luni ca Statele Unite nu vor mai avea "niciun contact" cu ambasadorul, dar premierul Theresa…

- Iranul ridica tensiunea in Orientul Mijlociu. A anuntat inceperea imbogatirii avansate a uraniului, peste limita permisa in Acordul nuclear din 2015 cu marile puteri. „Fiti atenti cu amenintarile”, a scris, pe Twitter, presedintele Trump referindu-se la liderii de la Teheran.

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a declarat ca Statele Unite „iau in considerare o varietate de optiuni” privind tensiunile cu Iranul, inclusiv pe cea militara, insa a accentuat faptul ca presedintele Trump nu vrea razboi. „Presedintele va lua toate optiunile in considerare. Insa ce a spus el?…

- Presedintele american Donald Trump a promis luni ca nu va proceda ca predecesorul sau Richard Nixon si nu va demisiona in momentul in care va fi sigur ca urmeaza sa fie suspendat, transmite DPA, informeaza AGERPRES . “Presedintele Nixon n-a ajuns niciodata pana acolo. A plecat. Eu nu plec. E o mare…

- Virusul Nipah, care are efecte devastatoare asupra creierului si este fatal in 70% dintre cazuri, a reaparut in Kerala, un stat din sudul Indiei, unde a facut 17 victime in 2018, au anuntat marti oficialii indieni, scrie agerpres.ro.