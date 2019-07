SUA: Un ordin religios din Baltimore a făcut publică o listă cu membrii acuzați de abuzuri sexuale împotriva copiilor Un ordin religios catolic din Baltimore care sponsorizeaza mai multe școli din SUA a facut publica o lista cu numele a zeci de membrii acuzați ca ar fi abuzat sexual copii, scrie ABC News.



Lista publicata vineri de frații Xaverieni include doi membrii din prezent care au o "aparare credibila".



Grupul, care este entitate separata de Arhiepiscopia din Baltimore, susține ca nicio persoana acuzata în mod credibil nu este activa în ordin. 18 barbați de pe lista sunt decedați sau foști membri despre care ordinul susține ca au o "aparare credibila". Alți… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

